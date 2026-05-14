Los pacientes aislados por hantavirus recibirán visitas si una nueva PCR confirma el negativo

El Ministerio de Sanidad ha confirmado que todas las personas de nacionalidad española que han dado negativo en las primeras pruebas de detección de hantavirus podrán comenzar a recibir visitas a partir de la próxima semana, siempre y cuando una nueva prueba PCR confirme la ausencia de infección. Esta medida afecta tanto a las dos mujeres que permanecen bajo observación médica en hospitales de Alicante y Barcelona, como a los trece pasajeros del buque MV Hondius que se encuentran aislados en el Hospital Gómez Ulla de Madrid.

Las directrices forman parte del protocolo de actuación para el manejo del brote detectado en el citado crucero, un documento que fue aprobado de forma oficial por la Comisión de Salud Pública el pasado martes. Las autoridades sanitarias buscan equilibrar la prevención rigurosa de contagios con el bienestar de los pacientes sometidos a un estricto aislamiento preventivo.

En el caso de los trece ciudadanos ingresados en el centro médico madrileño, todos ellos han arrojado un resultado negativo en las dos primeras PCR practicadas desde su llegada el pasado domingo. Está previsto que se les realice una tercera prueba diagnóstica el próximo lunes. Si el resultado vuelve a ser favorable, el protocolo autoriza la recepción de visitas, aunque los familiares o allegados deberán portar el equipo de protección individual (EPI) correspondiente para garantizar la máxima seguridad.

Además, si las características e infraestructuras del hospital lo consienten, estas personas podrán abandonar sus habitaciones para pasear por las zonas comunes de su misma planta. Para ello, será obligatorio el uso ininterrumpido de mascarilla FFP2, la desinfección constante de manos con gel hidroalcohólico y la supervisión directa por parte del personal sanitario del centro. Por el contrario, si alguno de los test resulta positivo, el paciente será reclasificado automáticamente como caso confirmado, con independencia de si desarrolla o no síntomas clínicos de la enfermedad.

Respecto al único caso confirmado hasta la fecha, se trata de un varón de 70 años que continúa experimentando sintomatología propia del virus, aunque su estado de salud se mantiene estable. Este paciente permanecerá ingresado en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del Hospital Gómez Ulla hasta que alcance su plena recuperación clínica. El protocolo estipula que, de registrarse algún positivo asintomático entre los aislados, su estancia en dicha unidad de alta seguridad se prolongará obligatoriamente hasta la obtención de una prueba negativa.

Por otra parte, la situación de las dos mujeres hospitalizadas en la Comunidad Valenciana y Cataluña sigue un cauce similar. Ambas fueron catalogadas como contactos estrechos de una ciudadana neerlandesa que falleció tras compartir un vuelo comercial desde Johannesburgo con destino a los Países Bajos. Estas pacientes también tendrán autorización para recibir visitas la semana que viene, una vez que se ratifique su estado libre del patógeno mediante una nueva PCR programada a los siete días de su ingreso hospitalario.

Finalmente, el documento de actuación preventiva del Gobierno establece directrices claras para posibles contactos que puedan identificarse fuera del entorno del buque. En estos escenarios, entidades como las comunidades autónomas, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes) y, si fuera pertinente, el Ministerio de Defensa, evaluarán de forma individualizada el lugar y las condiciones para cumplir la cuarentena. Hasta que se dicte una resolución al respecto, estas personas deberán permanecer en estricto aislamiento en sus domicilios particulares o en su lugar de residencia actual, minimizando así cualquier riesgo para la salud pública.