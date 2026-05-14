Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza la corrupción del país: las elecciones de Andalucía, los guardias civiles asesinados, la sanidad pública como bandera del PSOE, primeras encuestas sobre el hantavirus y Marlaska y el gobierno.

Ya solo quedan tres días para las elecciones

A la candidata del PSOE a la Junta de Andalucía le faltan manos para tapar todas las vías de agua que se le han abierto durante la campaña. Hoy LD publica la entrevista que Miguel Ángel Pérez ha realizado al testigo que pilló a María Jesús Montero con el expresidente de la SEPI en un hotel del Cabo de Gata. Este hombre asegura que la socialista y Vicente Fernández "compartían habitación" y se mostraban como una pareja al uso, por lo que dice no entender por qué la exvicepresidenta le negó cuando él fue detenido en el marco del caso SEPI en diciembre de 2025. Aún quedan tres días para los comicios y es de esperar que esta y el resto de polémicas que rodean su candidatura tengan impacto en las urnas. Según El Mundo, la clave va a estar en las provincias costeras, en las que predomina la abstención, y en ellas los votantes se vuelcan con Juanma Moreno mientras que la candidatura socialista no logra alcanzar el 24% de los votos.

El PP ha aprendido de sus tropiezos y va a centrar sus esfuerzos en no cometer errores, dejando que sea Montero la que centre el foco con sus polémicas. Ella concede hoy una entrevista a El País en la que pretende aclarar por qué habló de "accidente laboral" al referirse al asesinato de los agentes en Huelva y vuelve a meterse en un charco: dice que la investigación no ha concluido y que lo sucedido el pasado viernes nada tiene que ver con lo que pasó en Barbate hace dos años porque allí "los narcotraficantes se volvieron para asesinar a los agentes". Mantiene su estrategia contra el PP identificando "el debilitamiento de los servicios públicos" como "lo más grave en Andalucía" y no aclara qué pasará a partir del lunes, si recogerá o no su acta de diputada autonómica.

El Gobierno no logra desactivar la crisis por los guardias asesinados

La candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, no cometió un error al decir que el asesinato de dos guardias civiles en Huelva era un "accidente laboral". Cuenta La Razón que "los equipos de propaganda gubernamental buscaron en ‘el accidente’ un término que redujera el impacto en la opinión pública y que sacara del foco la sensación de que el Ejecutivo, en plena campaña electoral andaluza, es incapaz de dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de los instrumentos necesarios para el cumplimiento de su difícil y peligroso deber".

Ahora, constatado el efecto de esas palabras, La Moncloa pretende marcar distancias con la polémica y con su candidata; por eso traslada a ABC que estas elecciones "no son un plebiscito para Sánchez" y se defienden ante los que les acusan en el PSOE de "mandarla al matadero" alegando que "no había nadie mejor". A pesar de lo que transmiten esas fuentes anónimas, el diario de Vocento sostiene en su editorial que "lo que se vota el domingo va mucho más allá de una contienda autonómica. Sobre la mesa estarán la política territorial del Gobierno, sus pactos, su gestión económica y también la sensación de deterioro moral que transmiten determinados episodios de corrupción y opacidad".

El PSOE fracasa al abanderar la sanidad pública

Antes incluso de que arrancase la precampaña, el PSOE de Andalucía venía utilizando la sanidad pública para atacar al PP de Juanma Moreno. Ni siquiera la crisis de los cribados del cáncer de mama fue la primera vez que lo hicieron; ya le habían acusado antes de desmantelar la pública en beneficio de la privada. Los socialistas han llevado esta utilización al extremo poniendo en marcha una "campaña de llamadas falsas", de la que informamos en LD, en las que una voz grabada femenina hace creer a los receptores —la mayoría de las veces personas mayores, titulares de teléfonos fijos— que tienen pendiente una cita médica para, a continuación, cargar contra la gestión sanitaria de los populares y pedir el voto para el PSOE andaluz.

Desde el PP ya han anunciado que denunciarán estos hechos ante la Junta Electoral Central (JEC). La estrategia hace aguas por todas partes y se ha vuelto como un bumerán contra la candidata socialista. Según una noticia adelantada por ABC, la Justicia ha condenado al Servicio Andaluz de Salud por un fallo mortal en los cribados del cáncer de mama cuando Montero era consejera de Salud y obliga a la Junta a pagar 356.433,80 euros de indemnización a la familia de la víctima tras omitir una prueba vital en la etapa socialista.

Montero hace saltar por los aires su propia campaña 🎙️ @Silvia_Riveiro en @eslamananadeFJL pic.twitter.com/k7YaTFthgn — esRadio (@esRadio) May 14, 2026

¿Marlaska quiere dejar el Gobierno?

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha tenido que dar la cara este miércoles ante la Guardia Civil después de plantar al Instituto Armado el pasado sábado en el funeral en memoria de los dos agentes asesinados por el narco. Le recibieron en la jura de bandera de los nuevos guardias, en la Academia de Baeza, con pitos y abucheos. Tras ausentarse del homenaje, ayer se vio obligado a pronunciarse y dijo que comprende "el dolor" y "la rabia" de los compañeros por lo sucedido en Huelva. Esas palabras desataron los ánimos de los asistentes hasta el punto de que los organizadores tuvieron que pedir por megafonía que dejasen continuar al ministro con su discurso. El Mundo se pregunta en su editorial a qué obedece la permanencia del ministro en el Gobierno, uno de los que más crisis acumula sobre sus espaldas, desde la tragedia de la valla de Melilla al desmantelamiento de OCON-Sur.

La respuesta la hallamos en la información que publica hoy La Razón: Marlaska sigue al frente de la cartera de Interior por empeño del presidente del Gobierno y recuperan una vieja teoría que circula por los mentideros desde hace mucho tiempo: el ministro quiere irse pero Sánchez no le deja. La duda es por qué y la pregunta no tiene respuesta. La cuestión es que nadie en el Ejecutivo ni en el PSOE supo prever las consecuencias de su plantón a las familias de las víctimas y Manos Limpias quiere que el Tribunal Supremo le investigue por homicidio imprudente. Mientras, El Mundo y El País se hacen eco de un informe elaborado por Presidencia del Gobierno que revela que "el narcotráfico ha dejado de ser un problema localizado para convertirse en una amenaza estructural para la seguridad del Estado". El documento alerta de que las organizaciones criminales emplean armas de guerra y sistemas de monitorización cada vez más complejos, lo que provoca gran parte de la violencia en España y multiplica la corrupción, penetrando en instituciones públicas y privadas. A esto hay que sumar la amenaza terrorista yihadista de los llamados "lobos solitarios", que cada vez son más jóvenes, incluso menores de edad. En 2025 se produjeron 113 detenciones relacionadas con esta problemática, cien de ellas en España. Hay un dato revelador: desde 2022, al menos 176 presos vinculados al terrorismo o al radicalismo yihadista han sido puestos en libertad y la mayoría de ellos no han sido expulsados, de modo que campan a sus anchas por territorio nacional.

Primera encuesta sobre el hantavirus

Tras el choque entre el Gobierno central y el canario por la evacuación del MV Hondius en el puerto de Granadilla, en Tenerife, La Moncloa ha acusado al presidente insular de "deslealtad institucional". Sin embargo, la primera encuesta sobre el operativo pincha la burbuja del presidente Sánchez, que creía que la gestión de esta crisis sanitaria le podría acarrear beneficios electorales. Según el panel de Sigma Dos para El Mundo, solo Fernando Clavijo aprueba en la gestión de la crisis.

Le respaldan 4 de cada 10 españoles, un apoyo que escala hasta el 55% en el caso de los canarios, superando con creces a Ángel Víctor Torres, Grande-Marlaska y Mónica García, la ministra de Sanidad que en declaraciones a El País carga contra el dirigente de Coalición Canaria diciendo que "cuando había que trabajar no estaba". Aunque no le preguntan en la entrevista, sus esfuerzos estarían ahora centrados en aprovecharse de esta crisis. Según ABC, pretende colarse en la sucesión de Tedros Adhanom en la dirección general de la Organización Mundial de la Salud (OMS). De hecho, cuentan que "se ha dejado querer" por él estos días en Tenerife, que han trabajado "codo con codo", compartido tiempo en el avión y destacan que él se refirió a la dirigente comunista como "hermana".

Dosis diaria de corrupción

Koldo García está citado hoy en la Audiencia Nacional por el caso Mascarillas solo ocho días después de que terminase el juicio en el Tribunal Supremo. A la espera de lo que cuente —que según La Razón será poco por consejo de su abogada—.

OKDIARIO desvela que el exasesor de Ábalos colocó en Correos a la pareja del padre de Carolina Perles y a la exempleada del hogar del entonces ministro. Además, Vozpópuli adelanta que la Audiencia decidirá antes de verano si imputa a José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra.