La compañía pública Renfe ha iniciado un procedimiento judicial contra el comunicador y activista político Vito Quiles por un presunto delito de estafa, fundamentado en el uso de sus servicios ferroviarios. Según han confirmado fuentes del operador, la denuncia incluye el uso de plazas y trayectos de forma irregular, el acceso a salas sin la autorización requerida y el daño reputacional que estas acciones habrían causado a la empresa. Esta información se ha dado a conocer poco después de que la Mesa del Congreso suspendiera temporalmente las acreditaciones de prensa que Quiles y el activista Bertrand Ndongo utilizaban para desempeñar labores informativas en la Cámara Baja.

Los hechos que motivan la denuncia se sitúan en el pasado mes de agosto. En aquella ocasión, Quiles habría adquirió un billete de AVE para realizar el trayecto entre Alicante y Albacete. No obstante, de acuerdo con la versión de Renfe, el pasajero utilizó una butaca de clase confort superior a la contratada y, tras la parada en la ciudad manchega, continuó el viaje hasta Madrid. Ante el requerimiento del interventor del tren, el usuario procedió a abonar el importe correspondiente al exceso de viaje realizado. Asimismo, el operador ferroviario constató, a través de la actividad del propio denunciado en sus redes sociales, que ese mismo día había permanecido en la sala Executive, una zona restringida a la que no tenía acceso según las condiciones de su billete.

Tras realizar las comprobaciones pertinentes, la empresa asegura haber detectado que Quiles ya había viajado anteriormente de forma recurrente empleando este mismo sistema, consistente en obtener billetes para destinos intermedios cuando el viaje real era de mayor distancia. Por este motivo, Renfe ha decidido proceder legalmente por estafa, alegando tanto el perjuicio económico sufrido por la compañía como el daño a su imagen pública derivado de la difusión que el denunciado daba a estos actos en sus canales de comunicación.

En cuanto al estado del proceso judicial, Renfe señala que Quiles ha sido citado por el juzgado en dos ocasiones. La primera comparecencia fue suspendida al no poder localizar al interesado para entregarle la notificación. En la segunda cita, a pesar de que la notificación se realizó siguiendo los cauces establecidos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), el denunciado no se personó en el juzgado ni presentó alegaciones o justificaciones para explicar su ausencia.