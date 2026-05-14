Sánchez corre a ver al Papa al Vaticano tras intentar apropiarse de la invitación del Rey

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará a Roma el próximo miércoles 27 de mayo para mantener su primer encuentro con el papa León XIV.

Una reunión que servirá como antesala del viaje apostólico que realizará el Santo Padre entre el 6 y el 12 de junio. Se trata de la primera visita de un papa a nuestro país en casi quince años, con una apretada agenda que incluye actos en Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Durante este viaje, Sánchez y León XIV volverán a verse las caras el 8 de junio en la Nunciatura Apostólica, justo antes de que el Papa acuda al Congreso de los Diputados, un hecho sin precedentes en la historia parlamentaria española.

Sánchez, que no asistió ni al funeral del papa Francisco ni a la misa de inicio de Pontificado de León XIV, acudirá a una audiencia papal por tercera vez desde que es presidente del Gobierno. La primera fue en octubre de 2020, a la que acudió acompañado de su esposa, Begoña Gómez. En aquel momento, Francisco instó a Sánchez a "construir la patria con todos" y alertando del peligro de las ideologías que "desfiguran" la nación. Su última cita con Francisco fue en octubre de 2024, centrada en la inmigración de Canarias.

Tras conocerse la elección del nuevo Papa, Sánchez dio la enhorabuena a toda la Iglesia católica y confió en que contribuyera a fortalecer el diálogo y la defensa de los derechos humanos en un mundo que, dijo, necesita esperanza y unidad.

Una audiencia que se produce después del intento del ministro Albares por cambiar el relato, ya que a principios de mayo anunció que había entregado a León XIV una invitación del presidente del Gobierno para que visitase España, no solo cuando ya se había confirmado el viaje de forma oficial, sino también porque quien invitó al Santo Padre a visitar nuestro país fue Felipe VI, tal y como le corresponde como jefe de Estado. Lo que suele hacer el jefe del Ejecutivo es mandar un mensaje de cortesía, y no una invitación, respaldando dicha invitación.

Dichas invitaciones fueron realizadas el 18 de mayo de 2025, tras la misa del inicio del Pontificado; por carta oficial, fechada el pasado 4 de febrero, según informó Zarzuela, y finalmente en persona el 20 de marzo, durante la audiencia que León XIV concedió a los Reyes en el Vaticano.