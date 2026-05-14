UGT convoca una huelga indefinida en el transporte por carretera desde el 8 de junio

UGT ha anunciado la convocatoria de una huelga general indefinida en el transporte de mercancías y viajeros por carretera a partir del próximo 8 de junio si el Gobierno no desbloquea la tramitación de la jubilación anticipada para los conductores profesionales. El sindicato reclama que se aprueben las normas necesarias para aplicar coeficientes reductores que permitan retirarse antes sin penalización económica.

La organización sindical ha comunicado la decisión en una rueda de prensa en la que ha advertido de que mantendrá los paros si no obtiene una respuesta a sus reivindicaciones. UGT espera además que el resto de organizaciones sindicales y las patronales del sector se sumen a la convocatoria.

La petición afecta tanto al transporte de mercancías como al de viajeros por carretera. Las patronales Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) y Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebus), junto a UGT y Comisiones Obreras (CCOO), solicitaron conjuntamente al Gobierno el reconocimiento de la actividad como especialmente penosa para poder aplicar los coeficientes reductores.

Reclamación por la jubilación anticipada

UGT sostiene que la Administración ha incumplido los plazos previstos para resolver los expedientes relacionados con la jubilación anticipada del sector. Según el sindicato, esta situación pone en riesgo el acceso a este derecho para miles de trabajadores que ya habrían cumplido los requisitos exigidos.

En un comunicado, la organización considera que el retraso administrativo "no es aceptable" en un colectivo sometido a condiciones laborales especialmente exigentes. El sindicato reclama una respuesta urgente que garantice "seguridad jurídica y el reconocimiento efectivo" del derecho a la jubilación anticipada.

Entre las principales demandas planteadas por UGT figura la resolución inmediata de los expedientes de coeficientes reductores, evitar que las solicitudes sean rechazadas por silencio administrativo y establecer un calendario claro para la tramitación de los procedimientos.

El sindicato también reclama protección jurídica para los trabajadores afectados por los retrasos administrativos. Según advierte, la falta de respuesta expresa por parte de la Administración puede derivar en situaciones de inseguridad jurídica.

Condiciones laborales del sector

UGT argumenta que los conductores profesionales desarrollan su actividad en condiciones laborales "muy duras". Entre los factores señalados por la organización se encuentran la fatiga acumulada, las largas jornadas, el sedentarismo, la siniestralidad y la turnicidad.

El sindicato añade que los profesionales del transporte soportan durante años presión operativa, riesgos en carretera y un progresivo deterioro físico derivado de las características de su trabajo.

La organización sindical considera que estas circunstancias justifican la aplicación de coeficientes reductores que permitan adelantar la edad de jubilación sin penalizaciones económicas.

El transporte de viajeros por carretera será uno de los sectores afectados por los paros anunciados. UGT ha adelantado que detallará los servicios y movilizaciones previstas a nivel nacional para exigir una solución inmediata al bloqueo administrativo.

Protestas previas y presión al Gobierno

La convocatoria de huelga llega después de varias movilizaciones celebradas en los últimos meses. El pasado 10 de marzo, UGT y CCOO se concentraron en Madrid para reclamar avances en la jubilación anticipada de los conductores profesionales.

Durante aquella protesta, ambos sindicatos defendieron que la dignificación de la profesión y el relevo generacional dependen de una mejora de las condiciones laborales y de las expectativas de futuro en el sector.

Además, varios cientos de transportistas se manifestaron frente al Ministerio de Transportes para exigir la aplicación de coeficientes reductores en los periodos de cotización.

Los sindicatos insisten en que la solicitud presentada junto a las patronales del sector ya fue admitida a trámite y reclaman ahora que el Ejecutivo agilice el procedimiento administrativo.

CCOO también advirtió a finales de abril de posibles movilizaciones en el sector. El sindicato señaló entonces que cerca de 800.000 transportistas podrían verse llamados a secundar huelgas si no se alcanzaba una solución.

Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el elevado número de profesionales afectados por la medida está complicando y retrasando el análisis de los expedientes.