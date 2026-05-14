Un estudiante exige 9.200 euros a Transportes y a la Generalidad por el caos de Cercanías

David Pujol, un estudiante de matemáticas de 19 años de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), ha elevado el tono de su protesta contra el servicio de Cercanías mediante la interposición de una reclamación patrimonial. El joven exige un total de 9.211,35 euros al Ministerio de Transportes y a la Generalidad de Cataluña por lo que considera un mal funcionamiento sistemático de las líneas R1 y R7. La cifra desglosada incluye conceptos por salud mental, pérdida de horas lectivas y el desarraigo derivado de su mudanza forzosa.

Salud mental y "desarraigo" por el mal servicio

El núcleo de la reclamación de Pujol se fundamenta en el impacto personal de las incidencias ferroviarias. El estudiante solicita 4.500 euros en concepto de daños a su salud mental, alegando episodios de "estrés, angustia y ansiedad" generados por la incertidumbre diaria. Además, reclama 2.000 euros por "desarraigo", tras asegurar que se vio obligado a abandonar su residencia habitual en Pineda de Mar para trasladarse al Vallés debido a la imposibilidad de cumplir con sus horarios académicos.

"El transporte en el Maresme es doloroso", ha afirmado el joven, quien sostiene que su trayecto diario de cinco horas se prolongaba habitualmente hasta las siete debido a las supresiones. Pujol ha cuantificado también la pérdida de calidad educativa en 2.500 euros, completando así el montante total de la indemnización solicitada por los daños económicos y morales sufridos durante meses de desplazamientos.

Un registro exhaustivo de cada retraso

La estrategia jurídica de Pujol no es fruto de una queja puntual, sino de un seguimiento meticuloso. El estudiante ha anotado cada tren suprimido y cada demora, acumulando decenas de reclamaciones previas ante Renfe. "He reclamado cada tren que iba tarde con el objetivo de que hubiera una solución, pero las respuestas eran un copia y pega", denuncia el joven, quien ha decidido acudir al "último recurso" de la responsabilidad patrimonial de la Administración.

En sus intervenciones, el estudiante critica la falta de inversiones técnicas, señalando específicamente la ausencia de doble vía en el tramo entre Arenys de Mar y Massanet, lo que estrangula la operativa de la línea R1. Según su testimonio, la gestión actual ignora las necesidades de los usuarios que "pierden el trabajo" o no pueden acudir al médico por la falta de fiabilidad del servicio.

Presión política y movilización ciudadana

Vinculado a la plataforma Dignidad en las Vías, Pujol pretende que su caso sirva de precedente para otros usuarios afectados. "Queremos que los ciudadanos estemos en el centro y que nos devuelvan el tiempo y el dinero perdido", sostiene. El estudiante de matemáticas advierte de que no se detendrá en la vía administrativa: "Iré a juicio si es necesario".

El joven hace un llamamiento a la movilización y a la formalización de quejas por escrito en las estaciones para que "quede constancia" del malestar social. Según Pujol, la presión debe trasladarse ahora a la clase política para que asuma la responsabilidad de un servicio que califica de "insostenible" y que, según sus palabras, está condicionando la vida de miles de catalanes.

Las declaraciones recogidas en esta información han sido publicadas originalmente en las redes sociales de David Pujol en colaboración con TV3, Radio Pineda, Premià Media y el canal Som EVA.