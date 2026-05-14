Un perito sobre los SMS registrados por Francisco Martínez: "Hay algún tipo de manipulación"

En la última jornada de declaraciones periciales ha sido citado por la defensa del ex ministro Jorge Fernández Díaz un perito para tratar de demostrar que los mensajes con los que incriminó Francisco Martínez a su defendido podrían estar manipulados. "Hay unos elevados indicios de que aquí hay algo que no cuadra, aquí hay algún tipo de manipulación", ha explicado el perito según su opinión.

La Audiencia Nacional investiga el presunto operativo parapolicial que se puso en marcha con el supuesto objetivo de extraer material al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, relacionado con el caso Gürtel que pudiera comprometer al Gobierno o al partido. La supuesta organización clandestina se creó en el Ministerio del Interior en el año 2013 cuando Jorge Fernández Díaz estaba al frente y fue apodada por sectores de izquierda como la 'policía patriótica'.

Durante las declaraciones testificales intervinieron los dos notarios a los que acudió Martínez para registrar sus mensajes. Los notarios explicaron en sede judicial que lo que ellos hicieron fue dejar por escrito lo que se les fue requerido pero que no realizaron ninguna prueba de carácter pericial.

El perito citado este jueves ha declarado que los informes notariales no muestran ninguna "evidencia" y ha señalado las diferencias entre las capturas de pantallas aportadas en las actas pese a provenir supuestamente de la misma aplicación SMS. "La morfología de los mensajes es distinta", ha declarado para posteriormente añadir que tampoco "parece ser la captura de pantalla de un teléfono" debido a que faltan elementos como la cobertura o la fecha y hora en la imagen.

De igual manera, este perito ha precisado que tampoco parece que la fotografía reflejada en el acta notarial haya sido "obtenida por el notario", es decir, mediante una foto hecha directamente al terminal.

"Yo nunca puedo acreditar esa procedencia"

Uno de los notarios, Alberto Vela, declaró precisamente que desde su labor notarial no pueden detallar cuestiones relativas al trabajo pericial. "En el acta de presencia no nos podemos extender sobre hechos cuya constancia requieran conocimientos periciales. Yo solo lo que puedo hacer es dejar constancia en el acta es lo que veo y percibo por mis sentidos. Y lo único que puedo percibir es: cojo el terminal, veo quien es el contacto y veo que en la lista de los mensajes, y a instancias del requirente, […] dejo constancia de ellos", declaró el notario, que añadió que "yo nunca puedo acreditar esa procedencia" de los mensajes.

Por su parte, la defensa del exminsitro preguntó al otro notario, Enrique Franch Quiralte, que en el acta no aparecía ninguna referencia al nombre completo de su defendido, únicamente se muestra en la captura el nombre De "Jorge" y las siglas "JF".

"Claro, no sale en ningún momento. Por eso la manifestación la hace diciendo que ese mensaje corresponde a un número y que ese número se asocia a otro número en el que su registro aparece como Jorge Fernández Díaz", explicó el notario, que ha añadido que "la vinculación es por manifestación por lo que no hay prueba".