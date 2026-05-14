Una abogada desmonta la última "estafa" de Igualdad con el nuevo contrato de pulseras antimaltrato

Nuria González, abogada y presidenta de la asociación feminista L'Escola, ha estado en La Noche de Cuesta de esRadio para denunciar la nueva "estafa" del Ministerio de Igualdad de Ana Redondo con el nuevo contrato de pulseras antimaltrato, que deja de nuevo en manos de Vodafone estas pulseras después de ser multado con 25.000 euros por fallos en las mismas. Y es que estas pulseras están fallando desde hace mucho tiempo y han puesto en peligro a las víctimas, que han temido por su vida.

Sobre el hecho de que el Gobierno de Pedro Sánchez haya vuelto a repetir el contrato con Vodafone, ha señalado que "lo que no me parece de recibo y no me parece normal es que una empresa que se supone que está siendo investigada por unos fallos pueda volver a optar a la licitación del mismo servicio en el que todavía está siendo investigada por esos fallos", ha denunciado. Así, la propuesta del departamento que dirige Ana Redondo deja en segunda posición a la unión formada por Orange y Verisure, antigua Securitas Direct.

"Las licitaciones son públicas. Eso lo sabe todo el mundo: por precio, concurrencia y demás. Lo que hay que ver también es qué tipo de parámetros ponen". Después de que se haya filtrado la información, la ministra Ana Redondo se ha excusado en que es una adjudicación "temporal". Ante esto, para la abogada entra dentro de la "cantidad de conceptos jurídicos inventados que el Gobierno nos regala".

"No hay ninguna adjudicación temporal. Las mesas de contratación se reúnen, se abren las plicas técnicas y, cuando pasan los filtros técnicos, se reúnen otra vez, abren las plicas económicas y hay un resultado, que es el que se expone. Lo que es provisional —que realmente no lo es— es que se hace una adjudicación y hay diez días por si las otras empresas quieren presentar alegaciones. Pero la adjudicación está hecha. Están retorciendo, como el tema de los 25.000 euros de sanción, para que parezca una cosa que no es".

"Racaneo del Ministerio de Igualdad"

"Más cuando una licitación se abre y se adjudica, se adjudica. Puede haber alegaciones, pero el resultado de la licitación, independientemente de las alegaciones, no se mueve hasta que las alegaciones llegan a los tribunales y les dan la razón. O sea que la licitación está hecha".

"Vodafone cumplió las características técnicas del pliego de cláusulas técnicas que les hayan presentado, porque si no, no les dan ninguna licitación. Claro, si en el pliego pone que en lugar de una pulsera de calidad A puedes poner una pulsera de calidad D, y ellos presentan la mejor oferta económica de esa calidad ínfima...", ha denunciado.

"Lo que hay que fijarse es qué tipo de pliegos técnicos se hacen en estas adjudicaciones y qué es lo que prima más: si la calidad técnica de una cosa que tiene que salvar vidas —que no estamos hablando de los bancos de un parque o las farolas de una calle—. Estamos hablando de un dispositivo cuya función principal es salvar la vida de una persona. Y si el principal criterio tiene que ser la bajada económica y el racaneo, porque para otras cosas luego se utilizará el dinero... pues yo creo que el fallo está ahí", ha criticado.

"Les da igual todo"

"Está siendo muy claro todo lo que tiene que ver con toda esta historia del Ministerio de Igualdad, con todo lo que sale, con todo lo que se anuncia, con todo lo que hemos presenciado de gastarse el dinero a manos llenas en cosas que dices: '¿Cómo puede ser?'. Me refiero, por ejemplo, al famoso documental de Disque Benita, 300.000 euros en el documental. Para eso no hay rebajas, para eso no hay que mirarse los precios. Y resulta que para unos dispositivos que salvan la vida de las mujeres hay que ir al mejor postor".

"Creo que ya lo de la multa... de verdad pienso que ya les da igual. Les da igual lo que les diga la gente, porque si no, no podrían llegar a este nivel de desprecio a la gente y, sobre todo, a las mujeres y a la vida de las mujeres que están en peligro".