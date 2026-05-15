El esperpento catalán: la Generalidad exige a Aragón casi un millón de euros por el arte robado

Nuevo delirio del catalanismo, que se resiste a devolver el arte sacro robado a Aragón. Mientras dilata las operaciones para la devolución de las pinturas murales arrancadas de las paredes del Real Monasterio de Villanueva de Sijena, la Generalidad presenta una estrambótica reclamación extrajudicial por un valor de 790.000 euros.

Según ha denunciado la vicepresidenta del Gobierno de Aragón y consejera de Presidencia, Justicia y Cultura, Mar Vaquero, la Generalidad desglosa así la cantidad: 420.000 por la restitución del importe pagado en su día a la orden sanjuanista por las 56 piezas cuya compraventa fue declarada nula en los tribunales y 370.000 euros por los gastos de conservación y restauración de los bienes en los museos catalanes desde 1982 hasta su devolución forzosa en diciembre de 2017.

Se trata de las obras que se exhibían en el museo diocesano de Lérida y que la Guardia Civil tuvo que rescatar porque la Generalidad del golpe de Estado se negaba a devolverlas. Ahora, la Generalidad desempolva ese litigio y con la excusa de haber conservado y restaurado algunas de esas obras tiene el cuajo de exigir una compensación económica tanto al Gobierno autonómico de Aragón como al Ayuntamiento de Villanueva de Sijena.

Reclamación extrajudicial

La vicepresidenta aragonesa ha tachado la iniciativa de la Generalidad de "falta de respeto", ha censurado al presidente catalán, Salvador Illa, y ha calificado de "peregrino" que Cataluña reclame los costes de conservación de unas obras de las que ha disfrutado durante décadas y por cuya contemplación además ha cobrado entrada.

La reclamación extrajudicial fue registrada el pasado 12 de mayo en la administración aragonesa y en el ayuntamiento de Villanueva de Sijena. En dicha reclamación se concede un plazo de diez días para abrir una negociación. La vicepresidenta Mar Vaquero ha advertido que nadie se sentará a negociar con las autoridades catalanas porque "estamos ante una provocación que carece de todo rigor". También ha indicado que el litigio ya se resolvió judicialmente, por lo que ha definido las pretensiones catalanas como un "ataque unilateral". Vaquero sostiene que el Ejecutivo catalán ha entrado en "un desfile de horrores y de sinrazón" que atribuye a la presión de los socios separatistas a Illa.

Amenazas catalanas a la juez

Para la vicepresidenta aragonesa, la disparata petición de la Generalidad está relacionada con la renuencia a devolver las últimas pinturas de Sijena que permanecen en poder del "Museo Nacional de Arte de Cataluña" (MNAC). Al respecto, dicho museo, gestionado por la Generalidad, el Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio de Cultura presentó a finales de abril un nuevo recurso en el que se llegaba al extremo de amenazar a la juez de Huesca por poner en riesgo, supuestamente, el patrimonio artístico y por vulnerar el artículo 46 de la Constitución, que reza: "Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio".

En este último paso, la reclamación extrajudicial, la Generalidad llega al punto de amenazar con emprender más acciones legales si no recibe respuesta en el plazo de un mes. La vicepresidenta aragonesa ha asegurado que su Gobierno actuará sin dar un paso atrás en defensa de los intereses de los aragoneses.