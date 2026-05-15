El presidente de la Audiencia Nacional sale en defensa de Peinado: "Es un proceso con todas las garantías"

El presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández, ha defendido que las decisiones judiciales se puedan criticar pero ha manifestado que "lo que no cabe es que estas críticas se dirijan no a la sentencia sino a las personas, particularmente cuando se investigan determinadas causas".

Así se ha expresado Fernández en la mañana de este viernes durante su intervención en el Foro SER Navarra con el título La Audiencia Nacional, garante del Estado de Derecho. "Esto es legítimo. Es una sociedad libre", ha añadido sobre la crítica a las sentencias judiciales para detallar que "en la Audiencia Nacional no se hace política".

Fernández ha criticado que se ponga en duda la independencia de los jueces o que se señale que sus decisiones atienden a otras razones y que se acuñen "expresiones como el 'lawfare' y cosas por el estilo". "Esto no es algo que diga yo o que digamos los jueces, las instituciones en la Unión Europea están alertado de esto", ha remarcado el presidente de la Audiencia Nacional.

De esta manera, Fernández ha precisado que es fundamental para los ciudadanos "la existencia de un poder judicial independiente, responsable, sometido únicamente al imperio de la ley". De igual manera, también ha precisado que la independencia judicial está "al servicio" de los ciudadanos y de "sus derechos y libertades" y que el juez tiene que ser "independiente hasta de sus propias convicciones".

Juez Peinado y Santos Cerdán

Sobre el juez Juan Carlos Peinado, encargado del caso que afecta a la mujer del presidente del Gobierno, Fernández ha señalado que sus decisiones "están motivadas". "Obviamente, no entro en ningún detalle porque no puedo, pero esa actuación se produce en el seno de un proceso con todas las garantías", ha puntualizado.

Según su punto de vista, la relevancia de este caso se lo otorgan "las personas que están implicadas, y es lógico que así sea, pero insisto, hay que tratar de hacer abstracción de eso y ver cuál es la actuación concreta y en qué está anclada".

Fernández tambien ha sido preguntado por la previsión temporal de las causas, en concreto por la de Santos Cerdán. Sobre el caso de Cerdán, por ser un caso específico ha rechazado hacer "una especulación" pero sí que ha explicado que la Justicia "tiene que ser pronta, tiene que ser ágil, por razones obvias. Se suele decir que la justicia lenta deja de serlo y es verdad de alguna manera".

No obstante sí que ha precisado que están trabajando en la reducción de estos plazos. "No es fácil, porque para ello se requiere un número adecuado de jueces, pero luego en estas causas tan complejas las dificultades son enormes", ha detallado.