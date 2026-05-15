"Han perdido el juicio": Sánchez usa la polémica de Lamine Yamal para cargar otra vez contra Israel

Pedro Sánchez empleó las redes sociales para salir en defensa del jugador del Barcelona Lamine Yamal y cargar de nuevo contra el Gobierno israelí en un nuevo intercambio dialéctico tras meses de tensiones.

La excusa esta vez fue la polémica creada en torno al jugador azulgrana por ondear la bandera palestina en la celebración del título de Liga. El futbolista pidió a un aficionado que le lanzara la bandera y la sostuvo varios minutos mientras celebraba el título con sus compañeros por las calles de la Ciudad Condal. Después, compartió la imagen con sus más de 42 millones de seguidores en las redes sociales.

El gesto provocó las críticas de Israel: el ministro de Defensa, Israel Katz, publicó un mensaje en X dirigiéndose al jugador al que acusó de "incitar contra Israel y fomentar el odio": "Como ministro de Defensa del Estado de Israel, no guardaré silencio frente a la incitación contra Israel y contra el pueblo judío. Espero que un club grande y respetado como el Barcelona se desmarque de estas declaraciones y deje claro, de manera inequívoca, que no hay lugar para la incitación ni para el apoyo al terrorismo".

Lamine Yamal eligió incitar contra Israel y fomentar el odio mientras nuestros soldados combaten a la organización terrorista Hamas, una organización que masacró, violó, quemó y asesinó a niños, mujeres y ancianos judíos el 7 de octubre.

Quien apoya este tipo de mensajes debe… — ישראל כ"ץ Israel Katz (@Israel_katz) May 14, 2026

Horas después, Sánchez salió en defensa del jugador atacando al Gobierno israelí: "Quienes consideran que ondear la bandera de un Estado es incitar al odio, o han perdido el juicio o han sido cegados por su propia ignominia".

Quienes consideran que ondear la bandera de un Estado es "incitar al odio", o han perdido el juicio o han sido cegados por su propia ignominia. Lamine solo ha expresado la solidaridad por Palestina que sentimos millones de españoles. Otro motivo más para estar orgullosos de él. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 14, 2026

Según el presidente del Gobierno, "Lamine solo ha expresado la solidaridad por Palestina que sentimos millones de españoles. Otro motivo más para estar orgullosos de él".