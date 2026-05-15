La asesora de Begoña Gómez se queja de "auténticas barbaridades jurídicas" y pide su absolución

La defensa de Cristina Álvarez, la asesora en Moncloa de la mujer del presidente del Gobierno, ha remitido un escrito al juez Juan Carlos Peinado solicitando su absolución y criticando que la acusación particular cometa "auténticas barbaridades jurídicas".

El pasado mes de abril, el juez Peinado procesó por cuatro delitos a Begoña Gómez y a su asesora: corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y apropiación indebida.

Así se desprende del escrito remitido al titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, al que ha tenido acceso Libertad Digital, donde la defensa carga contra la acusación popular por acusar a Álvarez por "unos hechos que, aunque fuesen ciertos, nunca podrían ser constitutivos de delito".

En cuanto a las referidas "barbaridades jurídicas", hace referencia a que se "retuerce" el Derecho Penal y entre las que destaca la acusación de "calificar como tráfico de influencias el nombramiento de personal eventual de confianza".

El propio escrito señala que "tan disparatada es la acusación, que se ha producido un cisma en la acusación popular unificada" y apunta a la asociación Manos Limpias por remitir escritos "pidiendo separarse del resto de acusaciones" porque consideran que Álvarez "no ha cometido ningún delito". "No es que solo acuse a mi patrocinada la acusación popular. En realidad, solo le acusa la mitad de la acusación popular", añade.

Escritos de Begoña Gómez

De igual manera, Begoña Gómez presentó también este jueves dos escritos contra las actuaciones llevadas a cabo por el juez Peinado en los que denuncia que está siendo investigada por ser "cónyuge" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de "faltar plenamente a la realidad" para conseguir la viabilidad del procedimiento penal.

Por otro lado, esta misma semana también solicitó a Peinado que paralice los tiempos de la causa hasta que la Audiencia Provincial de Madrid se pronuncie sobre el recurso en el que impugnaban la vía por la que Gómez sería juzgada por un jurado popular.

Por su parte, Álvarez también presentó un escrito ante el juez Peinado contra la decisión del juez Juan Carlos Peinado de llevar la causa a un jurado popular. En este mismo escrito criticó que se le acuse de malversación por haber ayudado a Begoña Gómez "medio minuto al día".