Sánchez usa el cierre de la campaña andaluza para afianzar su perfil internacional

Pedro Sánchez utilizó el mitin de cierre de campaña de las elecciones andaluzas para reivindicar su perfil internacional y confrontar con PP y Vox a cuenta de China, Donald Trump y la guerra en Gaza. El presidente del Gobierno apenas centró parte de su intervención en Andalucía y dedicó buena parte de su discurso en Sevilla a defender su reciente viaje a Pekín, criticar a la derecha por su posición sobre política exterior y respaldar públicamente al futbolista Lamine Yamal tras las críticas recibidas desde Israel.

Sánchez reivindica su viaje a China

Durante el acto organizado por el PSOE-A en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes), Sánchez defendió el viaje que realizó recientemente a China "en busca de inversiones y de estrechar lazos con una de las grandes superpotencias" mundiales.

El secretario general del PSOE contrapuso esa visita con el viaje que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realiza estos días al país asiático para reunirse con el presidente chino, Xi Jinping. Según sostuvo, no observa críticas de PP y Vox a ese encuentro mientras que sí cuestionaron su desplazamiento a Pekín.

"Da la sensación de que si yo voy a Pekín en busca de inversiones y de estrechar lazos con una de las grandes superpotencias, eso para la derecha es malo", afirmó Sánchez ante unas 3.500 personas, según datos de la organización.

El presidente del Gobierno aseguró además que considera "una buena noticia" que Estados Unidos y China "se junten, hablen y traten de llegar a acuerdos", al entender que eso favorece "la estabilidad y la paz en el mundo". En ese contexto, defendió el papel de la diplomacia y aseguró que "bastantes guerras tenemos ya" como para renunciar al diálogo entre potencias internacionales.

Críticas a Ayuso y acusaciones de "vendepatrias"

En su intervención, Sánchez volvió a utilizar el término "vendepatrias" para referirse a PP y Vox. El líder socialista contrapuso su política exterior con la de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a quien acusó de viajar "a México a insultar a los mexicanos".

"¿Qué clase de patriotismo es este?", se preguntó el presidente del Gobierno durante el acto de campaña junto a la candidata socialista a la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero. Sánchez aseguró que un "patriota" es quien "defiende el derecho de la gente y el interés general de su país", frente a quienes, según dijo, "se venden al mejor postor".

Respaldo a Lamine Yamal

La política internacional volvió a ocupar otra parte destacada del discurso de Sánchez cuando se refirió a la situación en Gaza y a las críticas recibidas por el jugador del FC Barcelona Lamine Yamal. El presidente afirmó estar "esperando" que PP y Vox se solidaricen con el futbolista después de que, según señaló, haya sido criticado por el Gobierno israelí "simplemente por ondear una bandera, la de Palestina".

Sánchez trasladó el "respaldo" del PSOE al jugador y también al "pueblo palestino", además de expresar su "rechazo ante la violación de derechos humanos y la legalidad internacional que está perpetrando Netanyahu".

Todavía estoy esperando a que la derecha se solidarice con Lamine Yamal, que por ondear la bandera de Palestina ha sido criticado por el Gobierno de Netanyahu. Todo nuestro respaldo a él y al pueblo palestino. Y todo nuestro rechazo a la violación de derechos humanos. pic.twitter.com/jwI73Zph04 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 15, 2026

Mensajes nacionales en el cierre andaluz

Aunque el acto servía para cerrar la campaña de las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, Sánchez centró gran parte de sus mensajes en asuntos nacionales e internacionales.

El presidente también aprovechó su intervención para cargar contra PP y Vox por su oposición a medidas impulsadas por el Gobierno como la revalorización de las pensiones, la subida del Salario Mínimo Interprofesional, la reforma laboral o la Ley de Vivienda.

Según defendió, la derecha "no tiene problema en decir que no" a esas iniciativas, mientras que "cuando llega una guerra ilegal, o se ponen de perfil o dicen que sí".