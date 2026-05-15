Sergio Sayas, diputado del Partido Popular, pasó por los micrófonos de La Noche de Cuesta en esRadio y cargó duramente contra María Jesús Montero por definir como "accidente laboral" el asesinato de dos guardias civiles en Huelva. Sayas aseguró que la vicepresidenta "no pidió perdón porque es lo que piensa" y vinculó esas declaraciones con la actitud del Gobierno hacia la Guardia Civil.

El diputado fue más allá al relacionar esa situación con los distintos casos judiciales que afectan al PSOE. "La Guardia Civil lo que hace es perseguir la delincuencia y en el Partido Socialista no hay otra cosa que delincuentes, según estamos viendo, y prácticas mafiosas", aseguró.

La lucha contra el narcotráfico

Sayas denunció además la situación de los agentes que combaten el narcotráfico y acusó al Ejecutivo de dejar desprotegidos a los guardias civiles destinados en zonas especialmente conflictivas: "Les dan armas de juguete, como si fuesen a un simulacro cuando se están enfrentando a gente que lleva armas de guerra", afirmó.

El diputado calificó de "indignante" la situación y sostuvo que "está costando vidas la lucha contra el narcotráfico". También aseguró que la Guardia Civil "se siente desprotegida" y vinculó esa sensación con distintas actuaciones del Gobierno.

"La desprotección de este Gobierno la hemos visto en la lucha contra los narcos y en los informes de la UCO. Cómo el Gobierno se ha enfrentado a la UCO y la ha tratado de manipular y de frenar. Lo hemos visto en Navarra cuando han expulsado a la Guardia Civil de Tráfico", señaló.

Andalucía y el modelo del Partido Popular

Durante la entrevista, Sayas también criticó el papel de María Jesús Montero como ministra de Hacienda y cuestionó su candidatura en Andalucía: "Creíamos que no había nada que pudiera hacer peor que haber sido ministra de Hacienda, pero hemos visto que había una cosa que todavía podía hacer peor, que era ser candidata a las elecciones de Andalucía", dijo.

El diputado defendió el modelo de gestión de Juanma Moreno y aseguró que Andalucía "está liderando la educación, la sanidad, la política social, la economía, la implantación de empresas, etc". Frente a ello, lamentó la situación de Navarra. "Pasar de liderar todo a estar en los bajos de los márgenes", afirmó.

Sayas pidió la movilización del electorado de cara a las elecciones andaluzas y defendió la posibilidad de una mayoría absoluta del Partido Popular: "La mayoría absoluta es posible, pero no está hecha", aseguró el diputado, que pidió no dar "un voto por ganado". "Creo que es el momento de movilizarse, de no quedarse en casa y llenar las urnas con las papeletas del Partido Popular", concluyó.