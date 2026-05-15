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España

Un corte de luz de "naturaleza desconocida" interrumpe 'La hora de La 1' en TVE durante 20 minutos

Tras el apagón, la presentadora Intxaurrondo volvía a aparecer para dar las gracias al equipo por volver a "la normalidad en tiempo récord".

Tras el apagón, la presentadora Intxaurrondo volvía a aparecer para dar las gracias al equipo por volver a "la normalidad en tiempo récord".
Captura de Pantalla

Un apagón inesperado ha interrumpido este viernes por la mañana la emisión en directo de RTVE. Poco después de las 8:09, La hora de La 1 se fue a negro en plena tertulia sobre las elecciones andaluzas, obligando a cortar la emisión de forma abrupta. El apagón no solo afectó al estudio, sino también a la señal televisiva.

La emisión se interrumpió durante varios minutos mientras los técnicos trabajaban para restablecer el control de los sistemas. Después, la cadena pasó a emitir publicidad de la propia casa y una cortinilla genérica mientras continuaban las tareas de reinicio de los equipos.

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20 minutos después volvía a aparecer Silvia Intxaurrondo para informar a los espectadores de lo sucedido: "Son las 8:27 de la mañana. Buenos días de nuevo si se incorporan ahora mismo a la emisión de La hora de La 1. Hemos sufrido un corte de electricidad de una naturaleza que no conocemos que ha hecho que se interrumpiese nuestra emisión".

La periodista también quiso destacar la rápida reacción del equipo de la cadena, subrayando el esfuerzo colectivo que permitió recuperar "la normalidad en tiempo récord": "Antes de nada, gracias a todos los compañeros de Radio Televisión Española, que han conseguido que La hora de La 1 recupere la emisión en tiempo récord. No pueden imaginar la coordinación a la que hemos asistido en este plató, en los controles de realización, en fin, a todos los edificios que implican a Prado del Rey y todos sus profesionales. Gracias, compañeros, por permitir que volvamos a recuperar la emisión". Tras estas palabras volvían a los contenidos habituales.

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