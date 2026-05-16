Begoña Gómez presenta su quinto escrito contra Peinado en un mes: "Intenta atrasar el juicio"

La defensa de Begoña Gómez liderada por Antonio Camacho ha presentado esta semana su quinto escrito contra las actuaciones del juez Juan Carlos Peinado, que investiga las supuestas actividades ilícitas de la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Fuentes jurídicas aseguran que Gómez "intenta atrasar el juicio" con su estrategia procesal.

El letrado defensor ha presentado esta semana hasta tres escritos en contra de las decisiones de Peinado llegando a los cinco escritos en contra del titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid desde que este procesa a Begoña Gómez por la supuesta comisión de cuatro delitos a mediados del pasado mes de abril. En los últimos días, Camacho ha pedido a Peinado que se paralicen los tiempos de la instrucción antes de acusarle de faltar "plenamente a la realidad" para investigarla solo por ser la "cónyuge" del líder socialista.

En el último escrito de queja al que ha tenido acceso Libertad Digital, la defensa de Gómez vuelve a recriminar a Peinado que haya elegido el trámite de Tribunal del Jurado y que siga adelante con el procedimiento –por el cual Gómez acabaría siendo juzgada por un jurado popular—. Además, reitera que es "obvio" que el magistrado instructor no debería seguir adelante con la causa hasta que se resuelva su recurso interpuesto ante la Audiencia Provincial de Madrid en el que impugnan que Gómez pueda ser juzgada por un jurado popular. Por ello, piensan que se está vulnerando el derecho de la esposa de Sánchez a una tutela judicial efectiva.

De la misma forma, alegan que el rechazo por parte de Peinado a ordenar las periciales pedidas por Gómez –Peinado alegó que estas podían haber sido pedidas antes y criticó que, mientras que antes se le había recriminado la extensión temporal de la instrucción, ahora se le achaque su celeridad— produce una indefensión material para la esposa de Sánchez: "Es una vulneración sustantiva del derecho de defensa, al impedir el control de las decisiones recurridas y privar a esta parte de una garantía esencial del proceso penal". Además, el escrito de queja subraya que, a ojos de la defensa, Peinado no ha aportado "ningún indicio" de la comisión de los delitos en sus autos.

Se trata del quinto escrito presentado contra Peinado desde que este dictó el procesamiento de Begoña Gómez. Los diferentes escritos han ido destinados a recurrir ese auto de procesamiento y todos los pasos que posteriormente ha dado Peinado, que se encuentra esperando el final de unas diligencias ordenadas a la Guardia Civil para finalmente decretar la apertura de juicio oral.

"Intenta atrasar el juicio"

Fuentes jurídicas han apuntado a Libertad Digital que esta estrategia procesal "intenta atrasar" la citada apertura de la vista oral. "Parece que la defensa va a impugnar todas las decisiones de Peinado, lo que atrasará inevitablemente la vista oral, aunque el juez parece decidido a terminar la instrucción en varias semanas", han asegurado estas fuentes. Así, han precisado que "se entiende la complejidad de trabajar en un escrito de defensa sin que haya resuelto la Audiencia Provincial", por lo que comprenden las quejas de Camacho; si bien han resaltado que "después de dos años de instrucción, el letrado debe estar preparado para cualquiera de los escenarios".

Preguntadas acerca de si su intento de alargar la instrucción en el tiempo puede obedecer a razones políticas y a los tiempos estipulados por el PSOE y sus intereses electorales, estas fuentes han certificado que este procedimiento está marcado por la política, ya que la investigada es la mujer de un líder poítico que ya ha expresado su intención de ser reelegido. "Es lógico pensar que su estrategia procesal esté coordinada con el Partido Socialista. Aun así, solo ellos pueden saber si existen motivos políticos por los cuales quieran alargar la instrucción de la causa", sentencian.