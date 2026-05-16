El crucero aislado por un brote de gastroenteritis atraca en La Coruña

El crucero 'Ambition', aislado por un brote de gastroenteritis que afectó a decenas de pasajeros y a parte de la tripulación del buque, ha atracado esta mañana en el puerto de La Coruña, como estaba previsto. Sanidad Exterior evalúa la situación para tomar una decisión sobre el posible desembarque de los pasajeros.

El barco ha atracado a las 09:30 en la ciudad herculina. Venía de Burdeos (Francia), donde finalmente se autorizó el desembarque del pasaje. Posteriormente, sobre las 20:00 horas, partirá hacia Gijón para después continuar su travesía a Bilbao, a donde llegará este domingo.

Actualmente, técnicos de Sanidad Exterior han accedido al buque para tratar de verificar la incidencia actual del virus y el número total de casos activos. Una vez hecho esto, tomarán una decisión al respecto. Según han explicado fuentes de la Delegación del Gobierno, este es un control rutinario de los que hacen actualmente.

En base a la última información dada por la consignataria, el viernes había 30 casos activos de gastroenteritis común de un total de 1.750 personas, entre pasaje y tripulación.

La administración estatal también ha trasladado un mensaje de tranquilidad, destacando que la situación "está monitorizada" y que se están aplicando "todas las medidas contempladas para garantizar la seguridad tanto a pasajeros como al personal portuario y a la población".