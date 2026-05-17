Euforia en Vox: saltos, cánticos, gritos de "¡viva España!" y mano tendida a Moreno

El partido de Santiago Abascal logró en las elecciones en Andalucía, con una leve subida de cuatro décimas, un diputado más, pasando de catorce a quince escaños. Unos diputados que gracias a que Juanma Moreno se ha quedado a dos escaños de la mayoría absoluta pasan de la irrelevancia a ser decisivos. La euforia se desató en la sede de Vox, donde compareció el candidato, Manuel Gavira, tras entonar la canción de campaña ("prioridad nacional") con sus compañeros de partido y gritar "¿la mayoría dónde está?" en alusión al resultado del PP.

Gavira arrancó su discurso agradeciendo su apoyo al "más de medio millón de andaluces que han confiado en Vox". "No les vamos a defraudar, a decepcionar. Vamos a estar a la altura y vamos a defender cada uno de esos votos", dijo antes de "felicitar al PP", el partido "mayoritariamente votado". "Esperemos que escuche a los andaluces, porque desde luego los andaluces han hablado claro", ha dicho, "quieren prioridad nacional".

"Quieren más campo, más agricultura, más ganadería, más pesca (...) Devolveremos a las calles y a los barrios más seguridad y más prosperidad", afirmó Gavira, que apuntó que "el próximo Gobierno de Andalucía tendrá mucho más sentido común". "Tendremos un gobierno que será un bastión contra el gobierno corrupto, mafioso y traidor que tenemos en el Gobierno de España", aseguró antes de concluir con un "¡viva España!".

Minutos después, desde la sede central de Vox, Santiago Abascal compareció también exultante por el resultado en Andalucía. "Un éxito sin precedentes contra todo pronóstico", aseguró el líder de Vox, que destacó que son "decisivos por cuarta vez" en las elecciones convocadas en España, en alusión a Aragón, Castilla y León y Extremadura.

Abascal felicitó a Moreno pero calificó de "gran triunfador" a Gavira. El resultado de los comicios, a su juicio, "es que el PP y el PSOE han bajado, han perdido apoyo de los andaluces y han perdido escaños, y Vox ha logrado más votos, más porcentaje y más escaños, como en Extremadura, Aragón y Castilla y León".

Vox "confía", apuntó, en que Juanma Moreno "escuche" al más de medio millón de andaluces que les han votado. Y avisó de que "negros nubarrones se ciernen" sobre España, "secuestrada por un Gobierno mafioso que día a día arruina y empobrece a los españoles". "Esperamos que las instituciones de Andalucía se pongan a combatir ese Gobierno y a defender el interés nacional para que Sánchez no robe la democracia y se perpetúe en 2027", zanjó.