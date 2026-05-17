Recta final del juicio de la operación Kitchen: las frases clave de Rajoy, Cospedal y la familia Bárcenas ante la juez

El juicio por el que se investiga el presunto operativo parapolicial para extraer documentos al que fuera tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, ha dado por concluidas esta semana las declaraciones testificales (y periciales) y afronta la recta final del juicio con la prueba documental y las declaraciones de los acusados.

A lo largo del mes de abril han ido desfilando por las dependencias de la Audiencia Nacional diferentes personalidades y ex altos cargos del partido para ofrecer su testimonio a los miembros de la Sala. El expresidente Mariano Rajoy o la que fuera su número dos, María Dolores de Cospedal son algunos de los testigos clave de este que juicio junto con el de la propia familia Bárcenas.

"El asturiano"

El primer día de declaraciones testificales el inspector jefe responsable del ámbito policial de la operación Kitchen señaló que el comisario José Manuel Villarejo se refería en sus anotaciones y grabaciones al expresidente del Gobierno como "el asturiano" y "el barbas".

Rajoy tuvo oportunidad de responder el 23 de abril y se defendió de esas referencias a su persona señalando que "me llamo Mariano Rajoy y cada uno me llama como quiere". Durante su intervención también respondió sobre la posibilidad de que Bárcenas tuviese grabaciones suyas en las que se podría demostrar que sí que estaba al tanto de la supuesta contabilidad B del partido. "Si Bárcenas hubiese tenido grabaciones las habría dado a conocer como dio a conocer otros muchos documentos", precisó Rajoy.

El mismo día que declaró Rajoy lo hizo María Dolores de Cospedal que fue interrogada por su relación con Villarejo. La que fuera número dos de Rajoy reconoció "ocho o nueve reuniones" con el comisario pero negó haberle hecho ningún encargo. De igual manera, Cospedal explicó que cuando el PP se encontraba en la oposición tenían la sospecha "más que fundada" de que estaban siendo "espiados" desde el Ministerio del Interior y que Villarejo podría averiguar algo.

Audios de "MR"

Bárcenas declaró el 20 de abril que le pidió a un "experto informático" cuando estaba en prisión que borrase los audios que tenía en la nube de "MR". Estas siglas, según la declaración del propio extesorero corresponderían al nombre de Mariano Rajoy.

Una de las grabaciones que obraría en poder de Bárcenas sería la de una conversación en el despacho del exlíder popular en la que Bárcenas le comunica el saldo de las cuentas del partido. Según su testimonio, Rajoy se extrañó "mucho" y "él se da la vuelta en el sillón y lo introduce en el destructor de papeles".

Quien también declaró sobre las supuestas grabaciones fue Guillermo Bárcenas, el hijo de Luis Bárcenas. Bárcenas precisó que él habló con su padre de la existencia de un audio relacionado con Rajoy y con Javier Arenas. "A mí me habló en su día de unas grabaciones en las que subía al despacho de Mariano Rajoy y en presencia de Javier Arenas y bueno… el detalle no me acuerdo bien […] algo de la contabilidad B, de un remanente que había quedado allí", declaró el hijo del extesorero aunque precisó que él no había escuchado ninguna grabación.

"Operación policial sin autorización judicial"

El 29 de abril fue el turno del inspector del caso Gürtel, Manuel Morocho, que declaró que en el año 2015 se le reportó una información que sería la "corroboración" de que había una operación policial al entorno de Bárcenas "sin control judicial".

"Me comunican una cesión de información con una serie de dígitos y cuando yo lo abro lo que obtengo es la corroboración de que había una operación policial sin contar con autorización judicial sobre Luis Bárcenas y su entorno", explicó Morocho. No obstante, más tarde preciso que la mayoría de los datos que recibió "eran conocidos ya por la investigación".

El comisario declaró que cuando se inició la investigación del caso Gürtel él solicitó que se le comunicara en el caso de que "hubiera un cruce con una investigación secreta en alguno de los encartados" y no se le comunicó esta información concreta.