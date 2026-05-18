Begoña Gómez pide quedar absuelta por "inexistencia absoluta" de indicios y condenar en costas a las acusaciones

La defensa de Begoña Gómez liderada por el exministro Antonio Camacho ha pedido que la esposa del presidente del Gobierno quede absuelta por "inexistencia absoluta" de indicios que apunten a la comisión de los delitos de los que se le acusa y que se condene a las acusaciones en costas.

Este es el sexto escrito presentado por la defensa de la esposa de Pedro Sánchez en un mes. La pasada semana, presentó un escrito de alegaciones en el que acusaba al titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, de "faltar plenamente a la realidad" con el objetivo de investigarla simplemente por ser "cónyuge" del presidente del Gobierno. Además, presentó un escrito de queja en el que acusaba al magistrado que instruye su causa de vulnerar de forma sustantiva su derecho a la defensa.

En el escrito de defensa de 23 páginas al que ha tenido acceso Libertad Digital, Begoña Gómez acusa de "mala fe" procesal a Peinado y las acusaciones populares y la particular, ejercida por la Universidad Complutense de Madrid, porque, según defiende el escrito, "la temeridad de las acusaciones se ha puesto de manifiesto a lo largo de todo el procedimiento puesto que ha existido una inexistencia absoluta de base indiciaria suficiente desde el inicio". "Las acusaciones sostienen su pretensión punitiva a pesar de que los elementos de prueba obrantes en la causa, valorados en su conjunto, resultan manifiestamente insuficientes para sustentar los tipos penales imputados", recalca el escrito.

De esta forma, exige que si finalmente se decreta la apertura de juicio oral con jurado popular, se "declare la pertinencia de estos últimos, y que, celebrado el juicio oral, dicte sentencia absolutoria respecto de Dña. Begoña Gómez Fernández, con todos los pronunciamientos favorables".

La defensa de Gómez también carga contra las acusaciones, a las que achaca "la temeridad" que llevan a cabo al ejercer su acusación "con manifiesta falta de fundamento fáctico y jurídico, o cuando sostiene su acusación con total desconexión de los elementos probatorios existentes". En este sentido, cree que se aprecia su mala fe "cuando la acusación actúa con conocimiento de la injusticia o falta de fundamento de su pretensión, o con finalidades espurias o instrumentales ajenas al interés de la Justicia"; algo que, según defiende el escrito firmado por Camacho, ha ocurrido en esta causa.

Por todo ello, exige que se condene en costas a las acusaciones ejercidas en el caso: "La condena en costas a las acusaciones que han actuado con temeridad o mala fe constituye no solo una consecuencia procesal de la absolución, sino un instrumento esencial de tutela del absuelto, que ha soportado las cargas derivadas de un proceso penal a consecuencia de una acusación que carecía de fundamento suficiente". Dentro de estas costas, destaca que las asociaciones deberían sufragar tanto el costo del letrado defensor, como su procurador y todos aquellos gastos correlativos a la causa que hasta el momento hayan correspondido pagar a la esposa del líder socialista.

"Suplico que tenga por formulada la presente petición de condena en costas, y que, en la sentencia, acuerde la condena en costas de las acusaciones, incluyendo en dichas costas los honorarios del Letrado y los derechos del Procurador de esta defensa, todo ello por haber actuado dichas acusaciones con temeridad y mala fe, en los términos del artículo 240.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con los demás pronunciamientos que en Derecho correspondan", sentencia el escrito de defensa de Gómez.

Este es el sexto escrito en el que Camacho ha cuestionado las actuaciones procesales de Begoña Gómez en este último mes, en concreto, desde que el magistrado instructor procesase a la mujer de Sánchez por la presunta comisión de cuatro delitos: malversación de caudales públicos, corrupción en los negocios, tráfico de influencias y apropiación indebida.