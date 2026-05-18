De la necesidad de VOX en Andalucía al envío del testaferro de Maduro a EEUU

Recuperamos los momentos sonoros más virales de la última jornada en el programa de Es la Mañana de Federico en esRadio: las declaraciones más polémicas, los careos parlamentarios y las voces de quienes hoy son noticia.

Juanma Moreno gana en Andalucía pero se queda a dos escaños de la mayoría absoluta

Juanma Moreno gana las elecciones en Andalucía pero se queda a 2 escaños de la mayoría absoluta. Con 53 escaños los populares pierden 5 diputados respecto al resultado de 2022, aunque suma casi 150.000 votos más, con récord de participación. VOX será clave para gobernar.

Los de Abascal mejoran ligeramente sus resultados de hace 4 años pasando de 14 a 15 escaños y avisan con imponer la llamada "prioridad nacional". Los socialistas con María Jesús Montero se hunden, con el peor dato histórico de la formación, con 28 diputados, 2 menos que en 2022 y más de un punto por debajo que hace 4 años.

Adelante Andalucía da la sorpresa y se dispara hasta 8 escaños

La extrema izquierda con Adelante Andalucía ha sido el partido que más ha crecido en estas elecciones. La formación regionalista ha pasado de los 2 a los 8 escaños, superando a Por Andalucía, la coalición entre IU, Podemos y Sumar, que tan solo han logrado 5 escaños, lo que supone que Antonio Maíllo, Ione Belarra y Yolanda Díaz suman un nuevo fracaso. Con estos resultados, el candidato José Ignacio García asegura que son la principal fuerza de la izquierda en Andalucía, anunciando incluso que se presentarán a las generales.

Alejandro Fernández continuará al frente del PP catalán y Génova prepara su reelección

Alejandro Fernández seguirá como presidente del PP catalán, por lo que todo apunta a que su reelección será de manera oficial en un congreso regional que se celebrará en los próximos meses. Desde Génova señalan que hay voluntad de hacerlo cuanto antes, aunque de momento no hay una fecha oficial.

Según fuentes populares, Miguel Tellado, el secretario general del partido, ha sido quien ha reconducido la relación entre Feijóo y Fernández, con el objetivo de que Cataluña deje de ser un problema electoral de camino a la Moncloa.

Álex Saab llega a Miami tras su entrega a Estados Unidos

Delcy Rodríguez entrega a EEUU al testaferro de Maduro, Álex Saab, para que rinda cuentas por cargos de lavado de dinero y corrupción. El hombre de confianza del dictador ya ha llegado a Miami, donde fue escoltado por varios agentes, entre ellos efectivos de la DEA.

A lo largo de estos últimos años, el empresario también ha sido investigado por delitos relacionados con contratos gubernamentales para enriquecerse ilícitamente. Ahora Saab deberá enfrentarse a la justicia estadounidense como también lo hace Maduro y su esposa por cargos de narcotráfico.

Caída de Álex Márquez en Montmeló tras un choque con Pedro Acosta

Así contaba Pedro Acosta lo ocurrido este domingo en el circuito de Montmeló. Un fallo eléctrico en la moto del murciano hizo que se le parara, provocando que Álex Márquez chocara con él al no poder esquivarlo, lo que ha terminado en un accidente.

El piloto voló por los aires muy cerca del muro de protección tras impactar con Acosta. Márquez ya ha sido intervenido en el Hospital General de Cataluña tras sufrir una fractura en una vértebra cervical y la clavícula rota.