Elisa Mouliaá, ante su posible arresto por desobediencia: "A Begoña Gómez no la detienen"

Elisa Mouliaá se enfrenta a una orden de detención si no comparece el próximo día 15 de junio a las 11:00 horas en los juzgados de Plaza de Castilla. El magistrado Arturo Zamarriego ha emitido este ultimátum después de que la intérprete se haya ausentado en dos ocasiones en el marco de la querella por calumnias interpuesta por el expolítico Íñigo Errejón.

La defensa de la actriz, ejercida por la abogada Yurena Carrillo, había alegado problemas de salud para justificar estas incomparecencias. Sin embargo, un informe del médico forense ha descartado que se encuentre incapacitada para declarar ante el juez. En caso de una nueva ausencia, se ordenará su "detención y traslado al juzgado con deducción de testimonio por si los hechos fueran constitutivos de un delito de desobediencia a la autoridad".

Tras conocer este apercibimiento judicial, Mouliaá ha reaparecido ante las cámaras de la agencia Europa Press para denunciar lo que considera una persecución. "Estoy muy cansada con este tema. Me van a detener. A Begoña Gómez y a Feijóo no les detienen, pero al resto de ciudadanos, sí", aseguró la actriz, equiparando su negativa a acudir a la sede judicial con la situación de la mujer del presidente del Gobierno.

La actriz ha insistido en que su rechazo a comparecer responde a una decisión deliberada frente a lo que tilda de violencia institucional. Según su versión, la causa principal por agresión sexual contra Errejón está "congelada y paralizada", mientras que la Justicia acelera la querella por calumnias. "Hasta que esta causa no la resuelvan, yo no me quiero ni me voy a presentar, porque además es mi derecho", afirmó, escudándose erróneamente en el artículo 24 de la Constitución.

"La tienen paralizada, creemos que porque me quieren condenar por calumnias, el mundo al revés, y por atentado a la salud pública. Y así tienen una buena excusa para poder archivar y poder dar carpetazo a lo mío", dijo indignada, revelando que además de la querella del expolítico por calumnias, ella le ha denunciado a su vez por revelación de secretos: "Él filtró una conversación privada con esta amiga, cortando unas partes donde ella decía que había sido un cerdo y un baboso, algo que escuchó el juez y por lo que le ha procesado. Estas partes fueron cortadas acusándome a mí y difamándome porque hicieron pensar a todo el mundo que yo le estaba coaccionando para que mintiera cuando yo le estaba diciendo que dijera la verdad y enseñara los mensajes del día de los hechos, donde yo le conté lo que ocurrió ese mismo día".

Además de cargar contra el funcionamiento de los tribunales, Mouliaá relató un episodio en el que una treintena de agentes inspeccionaron su negocio. "Vino una redada de 30 policías como si yo fuera Osama bin Laden", indicó, añadiendo que las autoridades se llevaron productos y cerca de 3.000 euros de su tienda.

La intérprete también ha señalado a una supuesta confabulación detrás de sus problemas judiciales, advirtiendo de la falta de separación de poderes en España y de la existencia de una "mano negra". Aunque se define como una "mujer de izquierdas", critica la hipocresía política de su sector. Finalmente, reconoció sentir miedo por la posibilidad real de ser arrestada, pero mantiene su pulso con el Estado de Derecho: "Si tengo que perder, pues que pierda con la cabeza alta y sabiendo que he hecho lo que tenía que hacer".