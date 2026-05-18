Felipe VI sancionará este martes 19 de mayo la reforma del artículo 69.3 de la Constitución, para que Formentera pueda disponer de un senador propio a partir de las próximas elecciones generales y desvincularse del 'tándem' electoral que formaba con Ibiza. Tal y como ha informado la Casa de S. M. el Rey, la firma tendrá lugar a las 9:30 horas en el Palacio de la Zarzuela.

Fue el pasado 22 de abril cuando el Pleno del Senado aprobó de manera definitiva la reforma de la Constitución para que la isla de Formentera disponga de un senador propio, gracias a una propuesta del Parlamento balear que se llevó a cabo por la vía exprés.

En concreto, el nuevo apartado 3 del artículo 69 de la Constitución Española incluye en su redactado que corresponde un senador a las siguientes islas: Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma. En la exposición de motivos, el Parlamento balear defiende que esta reforma de la Constitución intenta que "queden reconocidas" de manera efectiva en el Senado "las singularidades territoriales, geográficas y existenciales del conjunto de los territorios que conforman España, en toda su pluralidad y diversidad constitutiva". En su tramitación en el Congreso se introdujo un matiz para que en la Constitución mantenga la denominación Ibiza en español y no la de Eivissa que propuso la Cámara balear.

También se incluye una disposición adicional única por la que la creación de la circunscripción electoral al Senado por la isla de Formentera "quedará demorada" hasta las inmediatas elecciones al Senado, una vez haya entrado en vigor esta reforma de la Constitución.

Desde la entrada en vigor de la Constitución en 1978, se han llevado a cabo cuatro reformas, de las cuales dos han sido sancionadas por el rey Juan Carlos I. La primera, en 1992, cuando se modificó el artículo 13.2 para permitir el sufragio pasivo a ciudadanos de la Unión Europea en elecciones municipales, y la segunda en 2011, cuando se modificó el artículo 135 para introducir el principio de estabilidad presupuestaria y limitar el déficit estructural.

Felipe VI ha sancionado una, en 2024, cuando se modificó el artículo 49 para sustituir el término "disminuidos" por "personas con discapacidad". La de mañana será la cuarta reforma, la segunda para Felipe VI.