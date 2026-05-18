Ferraz, tras el nuevo cataclismo electoral, ve un "fracaso" en la estrategia del PP

La portavoz del PSOE se está empleando a fondo en el día después de las elecciones andaluzas para explicar a su manera el varapalo sufrido por los socialistas en las urnas, con su peor resultado histórico. En entrevistas en RNE y La Hora de La 1, con Silvia Intxaurrondo, Montse Mínguez ha admitido que "los resultados no son satisfactorios cuando no ganas" y "el PSOE siempre sale a ganar". Pero el partido, ha dicho, hace tres reflexiones: felicitar a Andalucía "por la movilización", el análisis de unos resultados "no satisfactorios" y que "el PP sigue sin resolver su dependencia de Vox".

Tras hablar de una María Jesús Montero que "se ha dejado la piel" y sin atisbo de autocrítica por la campaña, "centrada en los servicios públicos y la acción en defensa de los derechos e intereses de la mayoría", Mínguez ha tratado de poner el foco en los populares aludiendo a la sucesión de citas electorales autonómicas, todas con derrota del PSOE. En opinión de Mínguez, con el 17-M "han cerrado un ciclo electoral autonómico que se puso como objetivo" el PP con el fin de no depender de Vox y el resultado del domingo certificaría, en su opinión, "un fracaso de la estrategia del PP nacional", en alusión al hecho de que Moreno se quedó a dos diputados de la mayoría absoluta.

Para Mínguez, pese a los elocuentes resultados, "el PSOE es el partido que más se acerca a la mayoría social de nuestro país y es la voluntad que se ha trasladado". El PSOE, ha dicho, "hará su reflexión" y ha enviado "toda nuestra admiración a los compañeros que han dado un paso adelante", en alusión a la fallida candidata.

"Somos la alternativa que hay en Andalucía. Lo que intentan hacer en el PP es intentar dar al PSOE por finiquitado y tenemos 147 años de historia. Nos han escrito muchas esquelas y en Cataluña estamos gobernando", ha dicho Mínguez, presumiendo del millón de votos cosechados en Andalucía, que se tradujeron en sólo 28 escaños.