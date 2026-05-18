Nuevo caos ferroviario: un tren Ouigo deja tirados a más de mil viajeros durante horas en Calatayud

Un tren de Ouigo que realizaba este domingo el trayecto entre Barcelona y Madrid quedó detenido durante horas en la estación de Calatayud por una avería técnica, lo que afectó a más de un millar de viajeros que regresaban a la capital tras el puente de San Isidro.

El convoy había salido de la estación de Barcelona Sants a las 17:40 horas y tenía prevista su llegada a Madrid-Puerta de Atocha a las 20:42 horas. Sin embargo, el tren ya acumulaba retraso antes de quedar parado en torno a las 20:30 horas en la estación zaragozana de Calatayud.

Durante varias horas, técnicos y personal ferroviario trabajaron para intentar solucionar la incidencia, aunque el convoy permaneció inmovilizado. Los pasajeros recibieron información de la compañía avanzada la noche, cuando se les comunicó que otro tren acudiría a recogerles "en unas dos horas", según relató uno de los afectados en la red social X.

El Ouigo que tenía que llegar a Madrid a las 20:42, se para definitivamente en Calatayud por una incidencia en el propio tren. La compañía ofrece un transbordo que nos rescataría en unas dos horas. Casi 1.000 personas, ahora, se buscan la vida para llegar a Madrid. pic.twitter.com/tVoiuToM26 — Íñigo Palomar (@PalomarInigo) May 17, 2026

Esperas en el andén y pasajeros dentro del convoy

La avería obligó a centenares de viajeros a permanecer detenidos en la estación aragonesa en plena operación retorno del puente festivo madrileño. Mientras algunos pasajeros optaron por seguir dentro del tren durante la espera, otros bajaron al andén a la espera de nuevas indicaciones o comenzaron a buscar alternativas para completar el viaje por sus propios medios.

El relevo ferroviario no llegó hasta cerca de la madrugada. Fue entonces cuando los viajeros pudieron reanudar el trayecto hacia Madrid, después de permanecer más de tres horas detenidos en Calatayud.

Uno de los pasajeros afectados aseguró en redes sociales que "salía más a cuenta hacer Barcelona-Madrid en coche", en referencia al tiempo acumulado durante el trayecto y a los retrasos sufridos en la línea.

Ya llega el rescate. Salía más a cuenta BCN-MAD en coche. 🙃 pic.twitter.com/OCxKTHgoI0 — Íñigo Palomar (@PalomarInigo) May 17, 2026

La incidencia vuelve a poner el foco sobre los problemas que arrastra el corredor ferroviario de alta velocidad entre Barcelona y Madrid, donde los retrasos se han convertido en una situación habitual para miles de usuarios. Las limitaciones de velocidad en distintos tramos y el estado de las infraestructuras ferroviarias afectan de forma recurrente a la circulación de los trenes de alta velocidad que operan entre ambas ciudades. Estas incidencias repercuten tanto en los servicios de Ouigo como en los de otros operadores que utilizan la misma línea.