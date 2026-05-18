La extrema izquierda más próxima a Sánchez ha certificado su crisis tras la nueva cita electoral, con la amalgama Por Andalucía, de Sumar, IU y Podemos, por detrás de Adelante Andalucía, de Teresa Rodríguez.

La situación ha provocado los primeros movimientos y declaraciones, desde la nueva petición de pactos de Gabriel Rufián y el no tajante de José Ignacio García. En Podemos, en la primera reacción del partido a los resultados electorales, el portavoz, Pablo Fernández, ha prometido que tejerán un espacio de la izquierda "lo más amplio posible", una izquierda que sea "radicalmente autónoma" del PSOE, sin subordinación alguna a los socialistas, y sin olvidar la "plurinacionalidad".

Fernández ha hablado así tras el sorpasso de sus antiguos socios anticapitalistas y después de que los morados decidieran, en el último momento, acudir a unas elecciones de nuevo con Sumar. Tras el resultado, cinco diputados y con Adelante Andalucía superándolos ampliamente, Fernández ha considerado que los resultados andaluces dejan claro que hay un electorado que quiere votar izquierda y es para ese colectivo para el que quieren trabajar.

El podemita ha dejado claro que Podemos, que se ha quedado sin representación autonómica también en Andalucía, no va a dar "un paso a un lado", sino que buscará esas alianzas para un espacio amplio a la izquierda del PSOE. Preguntado si eso significa que quieren concurrir sin IU ni Sumar, Fernández ha insistido en que el objetivo es una candidatura de izquierdas "lo más fuerte posible, radicalmente autónoma del PSOE y verdaderamente transformadora" y ha recordado que su partido siempre ha apostado por la "plurinacionalidad".