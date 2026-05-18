Portazo de Adelante Andalucía a Rufián y el resto: irá a las generales sin "las izquierdas clásicas, tradicionales"

Tras su inesperado triunfo en las elecciones en Andalucía, en las que consiguió ocho escaños por delante de la coalición de Sumar, IU y Podemos, el candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, confirmó su intención de concurrir a las generales. Un día después de los comicios, García se ha reafirmado en su propósito con un aviso a quienes, como Gabriel Rufián, ya están apelando a un nuevo conglomerado de izquierdas "no españolistas".

En una entrevista en Canal Sur Radio, García se ha mostrado seguro de que "va a estar en el próximo Congreso de los Diputados cuando sean las elecciones generales" porque está convencido que este 17M "a mucha gente le entró el gusanillo de votar a Adelante para que estén en el Congreso haciendo una política de izquierda, andalucista y en favor del pueblo andaluz".

Al ser cuestionado por la reflexión del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, apelando a la colaboración de las fuerzas a la izquierda del PSOE, el portavoz de Por Andalucía ha asegurado que "nos coordinaremos en el futuro Parlamento de Andalucía con total naturalidad y tranquilidad" pero ha querido dejar "muy claro que Adelante ha subido porque ha mantenido una línea independiente de las izquierdas clásicas, tradicionales, que están en el Gobierno central".

"Los resultados dicen una cosa muy bonita, y es que Adelante Andalucía ha subido mucho, pero IU y Podemos, que es la candidatura Por Andalucía, se han quedado igual y no le hemos quitado votos. Lo que hemos hecho es ampliar el espacio y conectar con otra gente que si no existía Adelante Andalucía no habría votado, a lo mejor se hubiera quedado en casa o habría votado otras opciones, pero no habría votado una candidatura de unidad de la izquierda, porque somos proyectos diferentes y conectamos con gente diferente y lo que estamos demostrando es que se amplía el espacio y sacamos a mucha gente de la desesperanza", ha concluido.