La UDEF sale con cajas y documentación tras seis horas de registro en la empresa de las hijas de Zapatero

Libertad Digital ha estado presente en la calle San Germán 12, en concreto en las puertas de What the Fav, la agencia de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, donde la UDEF, la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional ha llevado a cabo un registro después de que el expresidente del Gobierno haya sido imputado esta mañana por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en el marco del escándalo de Plus Ultra, después del que Gobierno rescatase a la aerolínea chavista con más de 53 millones de euros

El registro ha comenzado en torno a las 10:00 horas y ha concluido sobre las 16:00, después de más de 6 horas de registro, en el que han estado presentes las hijas del expresidente, Alba Rodríguez Espinosa y Laura Rodríguez Espinosa.

La expectación mediática en los aledaños del edificio no ha podido ser mayor con cerca de 50 periodistas y cámaras, al igual que la de los vecinos de Tetuán, que se han sorprendido después de ver tanta cobertura de cámaras y micrófonos.