Aznar defiende la independencia judicial tras la imputación de Zapatero por Plus Ultra

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha señalado este martes, a propósito de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, que los jueces en España son independientes y toman las decisiones que les parecen oportunas en función de los hechos.

Así lo ha asegurado al ser preguntado por la decisión del juez de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional de citar como imputado a Zapatero el próximo 2 de junio por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el préstamo concedido a la aerolínea Plus Ultra.

"Sobre este tema no tengo nada que decir, nada más que en España los jueces son independientes y toman las decisiones que les parecen oportunas en función de los hechos que conocen y en función de lo que consideran necesario", ha remarcado durante su intervención en el VII Foro Internacional Expansión Parador Nacional que se ha celebrado en Alcalá de Henares.

Y en esa línea ha subrayado: "La justicia en España es independiente y los jueces son independientes, no tengo nada más que decir sobre este asunto".