Menú
España

Aznar defiende la independencia judicial tras la imputación de Zapatero por Plus Ultra

El exlíder popular subraya la autonomía de los magistrados ante la investigación al socialista por la trama de la aerolínea Plus Ultra.

LD/Agencias
El exlíder popular subraya la autonomía de los magistrados ante la investigación al socialista por la trama de la aerolínea Plus Ultra.
Imagen de archivo de José María Aznar en la presentación del libro de Jaime Mayor Oreja, 'Una verdad incómoda'. | Cordon Press

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha señalado este martes, a propósito de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, que los jueces en España son independientes y toman las decisiones que les parecen oportunas en función de los hechos.

Así lo ha asegurado al ser preguntado por la decisión del juez de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional de citar como imputado a Zapatero el próximo 2 de junio por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el préstamo concedido a la aerolínea Plus Ultra.

Relacionado

"Sobre este tema no tengo nada que decir, nada más que en España los jueces son independientes y toman las decisiones que les parecen oportunas en función de los hechos que conocen y en función de lo que consideran necesario", ha remarcado durante su intervención en el VII Foro Internacional Expansión Parador Nacional que se ha celebrado en Alcalá de Henares.

Y en esa línea ha subrayado: "La justicia en España es independiente y los jueces son independientes, no tengo nada más que decir sobre este asunto".

Temas

En España

    Servicios

    • Oro Libertad
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida