Sin "madurez suficiente": el 44% de los niños de hasta 12 años consume pornografía

El 44% de los niños de hasta 12 años consume pornografía, una cifra preocupante que se desprende del estudio titulado Jóvenes y contenidos digitales: Pornografía, violencia explícita, hipersexualización. El informe ha sido elaborado por un equipo de investigadores de la Universidad Complutense y The Family Watch, y ha contado con el apoyo de las fundaciones Arana y Methos para radiografiar una realidad cada vez más presente en los hogares.

El objetivo principal de este exhaustivo trabajo, realizado a 650 jóvenes de entre 16 y 29 años, es comprender el entorno en el que se produce la exposición a contenidos peligrosos e inadecuados durante la primera etapa de la adolescencia. Los resultados muestran que los encuestados sitúan sus primeras experiencias con este tipo de material entre los 10 y los 14 años, en una inmensa mayoría de casos sin ningún tipo de supervisión. De hecho, apenas un 32,5% declaró haber contado con algún tipo de control parental en sus dispositivos.

Según detallan los expertos, el periodo de mayor vulnerabilidad se concentra entre los 12 y los 13 años. Es en esta franja de edad cuando cerca de la mitad de los adolescentes se enfrenta a su primera exposición a material explícito. Esta etapa crítica coincide habitualmente con la entrega del primer teléfono móvil, un factor que, sumado a la curiosidad natural de la edad y la presión social del entorno, crea el caldo de cultivo idóneo para situaciones difíciles de gestionar.

Respecto al tipo de material, los contenidos pornográficos y violentos (estos últimos a través de los videojuegos) encabezan la lista, con un 19,5% y un 17,4% de consumo recurrente, respectivamente. Llama la atención el entorno en el que se produce este acceso: aquellos elementos de naturaleza más lesiva, como los vinculados a las autolesiones, el suicidio o el sexo explícito, se consumen dentro del propio hogar. Cerca del 48% de los menores accede a ellos desde su propia habitación, un espacio donde resulta más sencillo eludir la vigilancia de los adultos.

Por otro lado, el contexto social, fundamentalmente el entorno escolar, se revela como el escenario preferido para compartir o consumir material de naturaleza agresiva (28,4%) o de tipo sexual (27,7%), lo que subraya la necesidad de abordar este problema también desde las aulas.

La directora general de The Family Watch, María José Olesti, ha aprovechado la presentación de los datos para reclamar que se refuerce la formación en los colegios. Según sus palabras, es necesario aportar una perspectiva educativa y preventiva que "ayude a los menores a comprender el valor del respeto, la intimidad y las relaciones sanas", al mismo tiempo que se acompaña a los padres para que conozcan los verdaderos riesgos del entorno digital.

En este sentido, Olesti ha incidido en que los datos demuestran que los niños acceden a estos mundos virtuales sin contar con la madurez suficiente para asimilarlos. "Por eso es fundamental que los padres ejerzan una supervisión activa sobre el uso del teléfono móvil, y que se pongan normas y límites al tiempo de conexión", ha recalcado la responsable de la asociación.

Finalmente, el estudio lanza una exigencia directa a las empresas tecnológicas para que asuman su cuota de responsabilidad. Se reclama que la protección de la infancia esté integrada desde el propio diseño de los dispositivos y plataformas, incorporando por defecto controles parentales automáticos. Internet ofrece grandes oportunidades, pero requiere de "límites, educación y acompañamiento", ha concluido Olesti, para garantizar un desarrollo seguro del menor.