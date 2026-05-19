El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha señalado en un auto que el expresidente del Gobierno José Luís Rodríguez Zapatero como presunto líder de "un estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" relaciona con el caso Plus Ultra.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacianal ha tomado la decisión de imputar a Zapatero en el caso Plus Ultra por por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad.

Así se desprende de la información contenida en el auto, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, en la que se señala que esta estructura jerarquizada tenía como objetivo la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra".

El magistrado de la Audiencia Nacional entiende que esta trama empleo tanto sociedades instrumentales como documentación simulada y canales financieros opacos "para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado".

De igual manera, en el auto también se especifica que la investigación ha podido constatar la existencia de "una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables".

Además, el magistrado semana que la intervención de Manuel Aaron Fajardo García y Julio Martínez Martínez como intermediarios directos con los clientes "revela un reparto funcional de tareas orientado a maximizar la eficacia de las gestiones ante organismos públicos".

Por otro lado, el juez precisa que estos hechos revelan que la influencia que se ejerció no estaba orientada a obtener un trato concreto sino que estaban motivadas en torno a la consecución de una resolución administrativa concreta: la aprobación y desembolso de la ayuda pública solicitada por Plus Ultra en el marco del Fondo de Apoyo a la Solvencia.

El magistrado tambien hace referencia a la existencia de contraprestaciones económicas canalizadas a través del entorno societario controlado por Julio Martínez Martínez. Según el juez esto se trata de un indicio relevante entre la influencia y el beneficio económico.

Modus operandi para el rescate

El juez Calama señala que los directivos de Plus ultra intentaron conseguir la ayuda para el rescate de la aerolínea por "mecanismos ajenos a los cauces legalmente establecidos". La primera de las líneas de influencia pasaba por el entonces ex ministro del Transporte, José Luís Ábalos, y la segunda por el propio Zapatero. Ambas vías se utilizaron de manera simultanea pero el juez destaca el "papel predominante" del expresidente socialista para que la aerolínea consiguiera su objetivo.

Sobre la red organizada, el juez precisa el papel clave de Martínez Martínez, que actuaba como interlocutor habitual con los clientes, como receptor y ejecutor de las ordenes de Zapatero y como responsable del entramado societario para canalizar los fondos.

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