El juez rechaza el registro en casa de Zapatero pero le achaca "un patrón que encaja en el blanqueo de capitales"

El juez Luis Calama ha rechazado registrar el domicilio personal del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por entender que si tuviera pruebas de la comisión de supuestos delitos ya las habría eliminado. Aun así, considera que Zapatero forma parte de "un patrón que encaja en el delito de blanqueo de capitales".

El exlíder socialista ha sido imputado este mismo martes por la presunta comisión de tres delitos: organización criminal, tráfico de influencias y falsedad. En este marco, la Policía Nacional se encuentra realizando varios registros en sedes mercantiles que tendrían relación con Zapatero, entre ellas, su despacho situado en la madrileña calle Ferraz, frente a la sede nacional del PSOE.

El juez de la Audiencia Nacional ha dictado un auto en el que señala la existencia "de una estructura societaria y financiera internacional indiciariamente diseñada para canalizar fondos de origen ilícito, ocultar la titularidad real de activos y desplazar capitales fuera del territorio nacional". Es decir, el magistrado que instruye la causa de Plus Ultra considera que existen indicios suficientes de una red de blanqueo de capitales que habría operado para que el expresidente Zapatero cobrase mordidas de forma ilícita.

Zapatero habría utilizado a su amigo y pagador, Julio Martínez Martínez –que hizo llegar más de 700.000 euros al expresidente y sus hijas— y a la que fuera su secretaria, María Gertrudis Alcázar para constituir una sociedad en Dubái llamada Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco. La compañía preveía ingresos de 3 millones de dólares en cinco años y estaba íntegramente participada por la mercantil española Idella Consulenza Strategica, administrada por Julio Martínez Martínez.

Esta red societaria le habría valido para cobrar un 1% del rescate de Plus Ultra, aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez y valorado en 53 millones de euros. La mencionada sociedad presuntamente pagó a Idella, su propietaria, 530.000 euros sin que el pago quedase reflejado en España. Estos hechos "refuerzan la hipótesis de que la sociedad en Dubái habría sido creada para recibir fondos en el extranjero, evitando su trazabilidad en territorio español". Se trata de un patrón habitual, según Calama, de modalidades típicas de blanqueo de capitales mediante sociedades instrumentales en jurisdicciones de baja transparencia, como, en este caso, Dubái.

Niega el registro en casa de Zapatero

En este marco, el juez ha ordenado el registro de la oficina del expresidente Zapatero, que se encuentra exactamente frente a frente con la sede nacional del PSOE, en el número 35 de la calle Ferraz. Además, la Policía Nacional ha investigado tres mercantiles más, si bien rechaza el del domicilio particular del expresidente del Gobierno como había solicitado la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción.

"La amplia difusión mediática y la notoriedad del procedimiento judicial en curso hacen razonablemente presumible que cualquier elemento incriminatorio eventualmente existente habría sido ya retirado, destruido o trasladado, lo que debilita la proporcionalidad y necesidad de la medida restrictiva solicitada", subraya el auto.

El magistrado se sustenta en que, al ser la causa tan mediática, no resulta procedente el registro porque, de haber tenido Zapatero cualquier tipo de prueba de sus actividades ilícitas en su domicilio, las habría hecho desaparecer. En este sentido, recuerda que se exige la superación del triple juicio de proporcionalidad-idoneidad, así como de una motivación reforzada que justifique la excepcionalidad de la medida.

"En este caso, la investigación dispone de vías alternativas que permiten obtener la información relevante sin necesidad de acceder al domicilio privado del investigado, como son el registro de la oficina desde la que ejerce sus funciones como expresidente del Gobierno, y que ha sido autorizada en la presente resolución, conforme a lo que se expondrá en el siguiente Fundamento de Derecho. La existencia de esta alternativa, menos intrusiva y plenamente eficaz, excluye la necesidad del registro domiciliario".

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com