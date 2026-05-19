El lenguaje de la trama Plus Ultra: "Vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín"

Libertad Digital ha tenido acceso a un auto del juez Luis Calama en el que se describe el lenguaje que utilizaba la trama Plus Ultra. El propio presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, se refería de esta forma al rescate y al pago que presuntamente harían más tarde al expresidente del Gobireno José Luis Rodríguez Zapatero por sus gestiones: "Vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín".

El expresidente del Gobierno ha sido imputado este martes por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad. Además, el juez de la Audiencia Nacional Luis Calama ha acordado hasta cinco registros de sedes mercantiles que podrían estar relacionados con el caso, entre ellas, el propio despacho de Zapatero, ubicado frente a la sede nacional del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz. En el marco de estas actuaciones, el magistrado instructor ha levantado el secreto de sumario.

En el auto, se refleja una conversación mantenida el 30 de marzo de 2020 entre Rodolfo Reyes, un empresario venezolano accionista de Plus Ultra, y el presidente de la compañía Julio Martínez Sola. Estos hablan en unos términos que podrían tildarse de curiosos acerca del rescate que posteriormente aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez por valor de 53 millones de euros. "Rodolfo Reyes manifiesta a Julio Martínez Sola posibles vías para obtener influencia y señala que una crisis equivale a una oportunidad, y este responde que el fin justifica los medios. Luego, Rodolfo Reyes contacta con Ramón Gordils –un embajador venezolano— para sondear un posible acceso a Zapatero", explica el auto para situar la conversación.

Rodolfo Reyes: "Tú crees que podamos pedir ayuda a Zapatero... tema lobby político Plus Ultra Lineas Aereas. Ayudas publicas y/o financiamiento".

Ramón Gordils: "Vayan recorriendo la ruta formal. Y yo busco como llegarle a ZP". Por otra parte, Rodolfo transmite a Julio Martínez Sola la

conversación con Gordils sobre obtener la ayuda de Zapatero, y Julio Martínez Sola admite la posibilidad de realizar pagos para ello. {Rodolfo Reyes: "Mira lo que me dice un amigo (... ) Y yo busco como llegarle a zp (... ¡Tú crees que podamos pedir ayuda a Zapatero.. tema lobby político Plus Ultra Líneas Aereas. Ayudas publicas y/of mandamiento".

Julio Martínez Sola: "Como dice un amigo, vamos afollar aunque tengamos que pagar un poquitín".

De esta forma, el propio presidente de la compañía estaría certificando su disposición a pagar mordidas a Zapatero a cambio de sus gestiones en favor del rescate. Algo que recibe mayor relevancia si se tiene en cuenta que, a ojos del magistrado instructor, Zapatero es "el vértice" de la trama.

La "boutique" y el "pana Zapatero"

El mencionado auto revela que la trama Plus Ultra se refiere al entramado empresarial que sustenta al expresidente Zapatero como "equipo" y "boutique financiera"; una estructura que, a ojos del magistrado de la Audiencia Nacional, está diseñada "para llevar a cabo su actividad de tráfico de influencias". En este sentido, Manuel Fajardo, uno de los apoyos de Zapatero en Venezuela, asegura haber realizado una "alianza con una institución del estado para operar una planta empaquetadora" y que "generará para la boutique entre 6-lOk mensuales". Esto es, entre 6.000 y 10.000 euros mensuales.

En el marco de otras converaciones, Julio Martínez Sola y Roberto Roselli habrían hecho llegar a Rodolfo Reyes, accionista venezolano, su agradecimiento por haber gestionado el contacto con el secretario de Estado de Transportes a través de Zapatero. "Lógicamente, se notaba que nos han recibido por ‘altas’ recomendaciones", aseguran el CEO y el presidente de la compañía. Rodolfo Reyes, accionista venezolano, responde cercano: "Si bro. Nuestro pana Zapatero detrás".

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