El Parlamento Europeo retira a Alvise Pérez la inmunidad por presunta financiación ilegal

El Parlamento Europeo ha acordado retirar la inmunidad parlamentaria al eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis Alvise Pérez, para que el Tribunal Supremo pueda investigarle y juzgarle por la presunta financiación ilegal de su partido. Se trata de la segunda ocasión en menos de un mes en la que la Eurocámara aprueba un suplicatorio contra el dirigente político.

La decisión se ha adoptado durante el pleno celebrado en Estrasburgo, mediante una votación a mano alzada que ha salido adelante por amplia mayoría. El suplicatorio había sido solicitado por el Tribunal Supremo dentro de una investigación relacionada con un pago de 100.000 euros realizado por el empresario Álvaro Romillo, conocido como Cryptospain, supuestamente destinado a financiar la campaña de SALF en las elecciones europeas de 2024.

Investigación por varios delitos

El Tribunal Supremo pidió a la Eurocámara autorización para actuar contra Alvise por presuntos delitos de financiación ilegal de partidos políticos, apropiación indebida, blanqueo de capitales, falsedad documental, estafa y delitos electorales.

La Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo ya había respaldado el pasado 5 de mayo la retirada de inmunidad y elevó la propuesta al pleno, que finalmente ha dado luz verde a la petición del alto tribunal español.

Con esta decisión, el Supremo podrá continuar las actuaciones judiciales contra el eurodiputado en relación con la financiación de Se Acabó La Fiesta durante el proceso electoral europeo celebrado el año pasado.

Segunda retirada de inmunidad

La votación llega apenas unas semanas después de que el Parlamento Europeo aprobara otro suplicatorio contra el dirigente de SALF. En aquella ocasión, el pleno autorizó al Tribunal Supremo a procesarle por el presunto acoso en redes sociales a la fiscal delegada de delitos de odio y discriminación en Valencia, Susana Gisbert.

Además de las dos causas que ya han motivado sendos suplicatorios, el Tribunal Supremo mantiene abiertas otras investigaciones contra Luis Alvise Pérez. Entre ellas figura una relacionada con la difusión de una supuesta PCR falsa atribuida al exministro de Sanidad y actual presidente de la Generalidad de Cataluña, Salvador Illa.

El alto tribunal también abrió recientemente otra causa por el presunto acoso a dos eurodiputados que concurrieron con SALF a las elecciones europeas de 2024 y que posteriormente rompieron con la formación. A estas investigaciones se suma una quinta causa abierta el pasado 19 de marzo tras una querella presentada por el alcalde de Algeciras (Cádiz) y senador del Grupo Mixto, José Ignacio Landaluce, por un presunto delito de amenazas.