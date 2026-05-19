Julio Iglesias se querellará contra Yolanda Díaz por un delito de injurias y calumnias

El cantante Julio Iglesias interpondrá en el Tribunal Supremo una querella por delitos de injurias y calumnias contra la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz después de que haya rechazado retractarse de los comentarios que realizó en relación a la denuncia que se presentó contra el artista internacional en la que se le acusaba de presuntos abusos sexuales según EFE.

El cantante internacional fue acusado por dos mujeres que trabajaban en su casa de haber cometido supuestos maltratos sobre ellas incluyendo un supuesto delito de abuso sexual. No obstante, la denuncia interpuesta en la Audiencia Nacional por las supuestas víctimas fue archivada por este órgano judicial. En febrero Julio Iglesias demando a Yolanda Díaz por haberle acusado sin pruebas de ser un abusador sexual.

Este martes los representantes legales de ambos estaban citados en un juzgado de Madrid a un acto de conciliación como paso previo a la interposición de la querella. Según un escrito, al que ha tenido Libertad Digital, la ministra de Trabajo no se ha retractado de sus palabras.

Yolanda Díaz e Ignacio Escolar

En febrero, tal y como publicó Libertad Digital, la defensa del cantante defendió que la ministra podría haber incurrido en un delito de injurias en dos ocasiones. En una de ellas se hace referencia a un mensaje publicado por Díaz en la red social Bluesky y en otra en una entrevista en RTVE. En el mensaje Díaz tildaba de "escalofriantes" los "testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias": "Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente".

De igual manera, el cantante también presentó una demanda de conciliación conta eldiario.es, su director Ignacio Escolar y varios de sus periodistas por realizar una "campaña de desprestigio y linchamiento mediático" contra él.

Según el escrito, "los hechos denunciados no obedecen a una manifestación aislada o puntual, sino que se insertan en una auténtica campaña de desprestigio y linchamiento mediático".

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