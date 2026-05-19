Julio Martínez borró "de manera sistemática" los mensajes con Zapatero

El amigo y pagador del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez Martínez, borraba "de manera sistemática" sus mensajes con el exlíder socialista. Martínez Martínez fue apodado por la trama Plus Ultra como el "lacayo" de Zapatero.

El exlíder del PSOE ha sido imputado este martes por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad. Además, el juez de la Audiencia Nacional Luis Calama ha acordado hasta cinco registros de sedes mercantiles que podrían estar relacionados con el caso, entre ellas, la sede del despacho de Zapatero, ubicada frente a la sede nacional del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz. En el marco de estas actuaciones, el magistrado instructor ha levantado el secreto de sumario.

En el auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, el juez Calama certifica que "Julio Martínez Martínez elimina de manera sistemática algunos de los mensajes que escribe a José Luis Rodríguez Zapatero". Esta conclusión se advierte después de realizar un repaso por las conversaciones del pagador de Zapatero: "En este sentido, la conversación mantenida con Domingo Amaro Chacón incluye menciones expresas como ‘Presidente, le reporto las novedades’, figurando tanto en la introducción del mensaje como en la finalización: ‘Presidente, nos mantenemos atentos a sus indicaciones sobre

este asunto’. El contenido del mensaje, independientemente de las referencias de ‘Presidente’, trasciende de lo meramente empresarial ya que refleja la reseña de acuerdos, decisiones, compromisos de responsabilidad".

"En esta conversación, poco después, Domingo Amaro Chacón explica los negocios y reenvía un mensaje de otro chat, incorporándolo a la conversación y expresándose en los mismos términos: ‘Estamos totalmente de acuerdo Presidente’. Otro tanto ocurre en las conversaciones mantenidas entre Julio Martínez Martínez y Eudoro

Antonio González Dellán; este último se expresa en los mismos términos", recalca. De esta forma, la reiteración en el uso de la palabra "presidente" dejaría un rastro por los mensajes eliminados por Martínez Martínez.

En este sentido, también existen pruebas que indican que "José Luis Rodríguez Zapatero y Julio Martínez Martínez adoptan conductas dirigidas a evitar que se establezca una vinculación directa con la actividad ilícita anteriormente descrita". Este comportamiento también se deduce de correos electrónicos que habría recibido, según los investigadores, la secretaria de Zapatero, María Gertrudis. En uno de ellos, un colaborador de Martínez Martínez explica que el amigo y pagador del expresidente estará junto a Zapatero en la sala de autoridades del Aeropuerto de Barajas: "Me indica Julio que saldrá junto al Presidente, pero que habitualmente no lo hacen constar. Espero haberme explicado".

De la misma forma, Julio Martínez Martínez habría ocultado ciertos mensajes en los que transmitía respuestas de Zapatero sobre situaciones sensibles vividas en Venezuela. Entre ellas, una visita de un político venezolano a Edmundo González Urrutia. "Le dejo esto en conocimiento", se puede leer en uno de los mensajes que le envía Martínez Martínez a Zapatero.

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