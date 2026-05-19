La citación de Zapatero es el 2 de junio, aniversario de la toma de posesión de Sánchez como presidente

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha sido citado a declarar como imputado por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en el denominado caso Plus Ultra y deberá comparecer ante la Audiencia Nacional el próximo 2 de junio de 2026.

El destino ha querido que la fecha fijada para la comparecencia coincida en el calendario con el aniversario de la toma de posesión de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, que tuvo lugar el 2 de junio de 2018 tras la moción de censura que lo llevó a La Moncloa.

Aquel día, Pedro Sánchez, mediante la fórmula de promesa y delante de un ejemplar de la Constitución, pero sin crucifijo ni Biblia, tomó posesión de su cargo como presidente del Gobierno ante el rey Felipe VI.

El caso Plus Ultra

Tal y como avanzó LD el pasado mes de agosto, la Fiscalía Anticorrupción estaba tras los pasos del expresidente por una serie de operaciones de blanqueo de capitales a gran escala. Posteriormente, este diario desveló el pasado mes de abril que Zapatero se encontraba al borde de la imputación. Todo ello, después de que la investigación del caso Plus Ultra fuera remitida por el Juzgado de Instrucción n.º 15 de Madrid a la Audiencia Nacional.

Este caso dio un giro a finales del pasado mes de diciembre cuando se produjeron varias detenciones en el marco de esta causa, entre ellas la de una figura clave, el empresario Julio Martínez Martínez, alias Julito.

Registro en la empresa de las hijas de Zapatero

A raíz de la imputación, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se encuentra registrando la empresa What the Fav, agencia de las dos hijas de José Luis Rodríguez Zapatero.

Se trata de una agencia de comunicación dedicada a la realización de contenido sobre esports y ha colaborado para diferentes portales y diarios. Esta empresa estaría también vinculada con un portal venezolano llamado El Server donde se comparte contenido relacionado con el mundo de los videojuegos.