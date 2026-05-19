El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero empieza a ocupar titulares en la prensa extranjera con protagonismo destacado en Venezuela, epicentro de los escándalos de corrupción que le han llevado a ser investigado en la Audiencia Nacional por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad.

Para El Nacional, la investigación abierta contra el expresidente del Gobierno y destacado aliado del chavismo es la noticia de portada: el diario destaca cómo Zapatero ha sido imputado por lavado de dinero "en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el rescate durante la pandemia de la compañía aérea Plus Ultra". Apunta cómo este dinero "habría sido utilizado para blanquear capital de la corrupción venezolana".

Periódicos y agencias de todo el mundo recogen la información: Reuters lanzó a primera hora la noticia de la imputación, diarios como La Repubblica, en Italia, destacan la investigación por blanqueo, en Reino Unido The Times menciona los 53 millones del rescate de Plus Ultra y el francés Le Figaro publica cómo el expresidente está "en el punto de mira en una investigación por tráfico de influencias".

El influyente Politico recoge la información, apuntando cómo Zapatero ha "negado repetidamente" haber recibido pagos de Plus Ultra y señala cómo esta investigación "supone un duro golpe para Pedro Sánchez, aún recuperándose de una cadena de derrotas en elecciones regionales clave". También recoge cómo aunque en un primer momento "Zapatero no era un aliado decisivo de Sánchez, se ha convertido en una figura clave para él en los últimos años" y subraya "su entusiasta apoyo" en las últimas generales. También Euronews recoge la imputación recordando de paso "la tormenta de escándalos" que asedian al presidente, como la investigación abierta sobre Begoña Gómez o el juicio de la trama Koldo.

Otros diarios en Bélgica también dan la noticia, con referencias en La Libre Belgique y Brussels Signal, que apunta cómo es el "primer ex primer ministro español investigado".

El argentino Clarín informa de la imputación, de la que se hacen eco también varios medios portugueses como RTP, Diário de Notícias o CNN Portugal. En Estados Unidos, la noticia comienza a llegar: la recoge la agencia Associated Press y medios locales como el Seattle Times.