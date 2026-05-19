La noticia de la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad por el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha provocado la reacción inmediata en redes sociales de la izquierda mediática y política, algo habitual cuando los jueces cumplen con su obligación en un Estado de derecho, pero tocan a "uno de los suyos".

Entre las primeras en manifestar su indignación, la tertuliana y activista Sarah Santaolalla, quien deslegitima la imputación por provenir la imputación de "una querella del sindicato ultraderechista 'Manos Limpias'". Y, para colmo, la querella de "estos ultras" se basa en "una entrevista del delincuente Aldama en la televisión y la noticia amplificada por un pseudomedio. Esta parte algunos la obvian".

La imputación al expresidente Zapatero viene tras una querella del sindicato ultraderechista "Manos Limpias".

Estos ultras aportan como prueba una entrevista del delincuente Aldama en la televisión y la noticia amplificada por un pseudomedio.

Esta parte algunos la obvian. pic.twitter.com/jgvRFSaVTR — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) May 19, 2026

El fundador de Podemos, el comunista y empresario de los medios de comunicación, Pablo Iglesias, también ha aprovechado la imputación para atacar a los jueces.

Que con lo que hoy sabemos de Suárez, de Felipe González, de Aznar, de Rajoy y de Juan Carlos I, sea Zapatero el primer presidente imputado, define muy bien la historia de la justicia española y de nuestro sistema político — Pablo Iglesias 🔻{R} (@PabloIglesias) May 19, 2026

"Que con lo que hoy sabemos de Suárez, de Felipe González, de Aznar, de Rajoy y de Juan Carlos I, sea Zapatero el primer presidente imputado, define muy bien la historia de la justicia española y de nuestro sistema político", señala enfadado en X Iglesias.

Antón Losada, politólogo y colaborador habitual en Hoy por Hoy de la cadena SER, eldiario.es o El Plural, se queja en X de que "había ganas de entrullar a Zapatero".

Ignacio Escolar, por su parte, ha basado su defensa de Zapatero en explicar en la SER los requisitos que deben existir para que exista o no exista el delito de tráfico de influencias: "Una de las claves para que exista tráfico de influencias es que tiene que haber un funcionario público que acceda a una operación ilegal por algún tipo de favor económico. Y Zapatero no puede ser porque hace años que dejó los cargos públicos".

Jordi Évole enumera las "primeras veces" de cosas gravísimas que, según él, están ocurriendo en España durante el Gobierno de Sánchez. Pero no se refiere a las amnistías a golpistas para conseguir investiduras ni a los pactos con los herederos de ETA. No. Habla de que "por primera vez se condena a un Fiscal General del Estado. Por primera vez se imputa a un expresidente del gobierno". Es decir: se queja del funcionamiento normal del Estado de derecho. Y termina el mensaje en X retorciendo la intención de la frase que dijo Jose María Aznar: "Por primera vez… el que pueda hacer, qué (sic) haga. Y alguien en su despacho fumándose un puro mientras escucha…", quizás aludiendo a Rajoy.