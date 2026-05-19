La periodista de RNE desbarata en directo el relato de Elma Saiz sobre Zapatero

El Gobierno ha tenido que contestar tras el Consejo de Ministros a las preguntas de los medios sobre la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra, una noticia que ha caído como una bomba en el Ejecutivo de Pedro Sánchez, acorralado por múltiples casos de corrupción. La ministra portavoz, Elma Saiz, ha seguido la misma estrategia del partido y su entorno mediático nada más conocerse la noticia: respaldo cerrado al expresidente del Gobierno y cuestionamiento de la causa. Aunque Saiz no ha llegado a hablar de lawfare, sí lo mencionan en privado miembros del Gobierno, informa Leticia Barquín.

Una de las periodistas que ha podido tomar la palabra en la rueda de prensa ha desbaratado, sin embargo, el intento del Ejecutivo de lanzar sombras sobre la investigación. Después de que Saiz se ocupara de recalcar que "el origen de la investigación está en una denuncia de una asociación ultra como Manos Limpias", la corresponsal de Radio Nacional, Sandra Gallardo, ha arrancado su intervención con una "matización": el caso, ha dicho, "no viene de una denuncia de Manos Limpias. Viene de la Fiscalía Anticorrupción".

"No sé si esto cambia un poco la posición del Gobierno", ha añadido la periodista, que en otras ocasiones ha lanzado preguntas incómodas al presidente del Gobierno y que ha sufrido el castigo de que RNE se haya quedado fuera de viajes internacionales de Moncloa, para asombro de los trabajadores y la excusa de que ya lo cubre para el ente público TVE.

Tras preguntar la periodista si Pedro Sánchez ha hablado con el propio Zapatero y si ha pedido a los ministros que defiendan su honradez, en alusión al mensaje filtrado por la SER, Saiz ha optado por no salirse del guion. "Este es un Gobierno que colabora con la justicia en todo momento", ha dicho la portavoz de un Ejecutivo que no ha dudado en señalar a los jueces ante decisiones en su contra.

"No voy a comentar ni mensajes ni llamadas privadas del presidente del Gobierno. Hay un principio fundamental, que tanto respeta este Gobierno, que es el de la presunción de inocencia", ha dicho.