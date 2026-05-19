La UDEF también está registrando la empresa china Aldesa en la causa de Zapatero

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha procedido al registro y la incautación de documentación en el entorno societario que presuntamente hacía las funciones de "caja de resonancia" y desvío de fondos a favor del antiguo líder socialista José Luis Rodríguez Zapatero tras su imputación por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en el caso Plus Ultra. Otro de los focos de la investigación se sitúa en la constructora Aldesa, cerrando un inquietante círculo de financiación opaca que vincula directamente los intereses del régimen de Pekín con el núcleo duro del zapaterismo.

Las pesquisas dirigidas por el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, Ismael Calama, apuntan a un entramado financiero diseñado para camuflar el cobro de comisiones ilegales. El nexo indispensable en este esquema es Julio Martínez, conocido en los círculos políticos y de confianza como Julito, amigo íntimo de Zapatero. Martínez ejerce como administrador único de la sociedad pantalla Análisis Relevante SL, una firma sin actividad real aparente que, según los informes de la Policía Judicial, habría servido de vehículo financiero para desviar un total de 661.000 euros hacia las cuentas bancarias personales del expresidente del Gobierno y de sus hijas.

Contratos simulados de consultoría

El papel de la constructora madrileña Aldesa en este escándalo es crítico. Según la documentación contable intervenida por la UDEF, la compañía inyectó una suma de 127.000 euros en las cuentas de la instrumental Análisis Relevante SL. El pretexto legal empleado para justificar semejante trasvase de fondos fue la supuesta contratación de "informes de consultoría externa". Sin embargo, los investigadores de la UDEF sostienen firmemente la tesis de que se trata de contratos de prestación de servicios simulados, carentes de todo sustrato técnico o comercial, creados con el único propósito de enmascarar el pago de mordidas.

Esta vía de investigación entronca de lleno con los antecedentes ya revelados por este periódico respecto a la delicada situación de Aldesa, una constructora que a finales de 2019 arrastraba graves problemas de solvencia financiera y que terminó cayendo en la órbita de influencia de una superpotencia extranjera.

En el año 2020, Aldesa fue adquirida por China Railway Construction Corporation (CRCC), un gigante de las infraestructuras controlado de forma directa por el régimen comunista de Pekín. Paralelamente, el CEO de la constructora, Alejandro Fernández, ha mantenido históricamente una estrecha relación personal y de interlocución directa con José Luis Rodríguez Zapatero.

La tesis que maneja el juez instructor sitúa el presunto delito en un marco de tráfico de influencias y cohecho internacional. Los indicios recabados apuntan a que Zapatero habría percibido estas cuantiosas retribuciones de Aldesa a través de su presunto testaferro (Julito) a cambio de ejercer su indudable ascendencia política y sus hilos de influencia tanto en el Gobierno de la Nación como en administraciones autonómicas y locales. El fin último de estas gestiones no era otro que favorecer de forma sistemática los intereses de la multinacional estatal china en la adjudicación de contratos millonarios de obra pública e infraestructuras estratégicas en suelo español.