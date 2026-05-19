Las autoescuelas estallan contra Pere Navarro: tachan su gestión de "inaceptable" y "desleal"

La tensión entre el sector de la formación vial y la Dirección General de Tráfico ha vuelto a intensificarse tras las declaraciones del director general de Tráfico, Pere Navarro, en su comparecencia ante el Congreso de los Diputados, en relación con la situación de la bolsa de alumnos pendientes de examen y el funcionamiento del Plan PRO.

La Confederación Nacional de Autoescuelas ha respondido con dureza a las palabras del responsable de la DGT, mostrando su "profundo desacuerdo" y calificando la situación como "inaceptable", al considerar que se está infravalorando la realidad que viven miles de aspirantes y centros de formación en todo el país.

El choque se produjo después de que Pere Navarro afirmara en el Congreso que "sólo un 8% de la bolsa de alumnos está en condiciones de examinarse". Para el sector de las autoescuelas, esta afirmación no refleja la realidad del proceso formativo y contribuye a desviar el foco del problema principal: la falta estructural de examinadores en numerosas provincias, una situación que, según denuncian, sucede desde hace años.

CNAE sostiene que, aunque no todos los alumnos están preparados para examinarse de forma inmediata, sí existe un gran número que podría hacerlo si hubiera una capacidad de examen suficiente y estable.

Críticas a la gestión de los planes extraordinarios

El comunicado también cuestiona las críticas de la DGT hacia las asociaciones provinciales y el número de alumnos presentados en los planes extraordinarios. En este sentido, el sector considera "desleal" reprochar a las autoescuelas una baja participación cuando los refuerzos de examen se anuncian con muy poca antelación —en ocasiones con apenas dos semanas de margen— lo que dificulta reorganizar la formación de los alumnos.

Además, recuerdan que la formación de conductores no puede improvisarse, y que programar sin una previsión clara de fechas de examen sería, según el sector, "irresponsable".

Sobre el Plan PRO, el sector reconoce que ayuda a aliviar la presión del sistema, pero lo considera una medida insuficiente y temporal.

Según la CNAE, el problema de fondo sigue siendo estructural. Jubilaciones sin relevo suficiente, bajas prolongadas, plantillas reducidas y una demanda creciente que el sistema actual no puede absorber resumen la situación actual.

Además, denuncian que el plan no contempla adecuadamente la realidad de los centros desplazados ni incluye pruebas para vehículos pesados ni motocicletas, lo que limita su impacto.

En el caso del transporte profesional, la organización recuerda que existe una necesidad de más de 35.000 conductores, por lo que ampliar la capacidad de examen en estos permisos podría tener un efecto inmediato tanto en el sector como en la reducción de la bolsa de alumnos.

"El cuello de botella no está en las autoescuelas"

El sector insiste en que el problema no se encuentra en la capacidad de formación de las autoescuelas, sino en la limitación del sistema de exámenes.

Defienden que, con más capacidad de evaluación, podrían contratar más profesores, formar a más alumnos y reducir la acumulación de aspirantes pendientes. Sin embargo, advierten de que mientras el cuello de botella siga en la DGT, no es justo trasladar la responsabilidad al sector formativo.

La CNAE reclama una solución estable y a largo plazo. Entre las alternativas que plantea se encuentra el refuerzo permanente de las plantillas de examinadores o la exploración de modelos mixtos de gestión, como los ya existentes en otros países europeos.

La organización subraya además que en los últimos años han cerrado más de 1.400 autoescuelas, un dato que atribuyen directamente a la falta de capacidad del sistema de exámenes.

Llamamiento al Gobierno

Desde el sector concluyen pidiendo tanto al Gobierno como a la DGT que aborden el problema con "medidas estructurales y previsión suficiente", alejadas de soluciones puntuales.

Mientras tanto, las autoescuelas aseguran que su prioridad sigue siendo la formación de conductores seguros y bien preparados, aunque advierten de que la situación actual está poniendo en riesgo la estabilidad del sector y el acceso de miles de alumnos al permiso de conducir.