Los investigadores destacan la "influencia determinante" de Zapatero y Delcy Rodríguez en la compraventa de petróleo

Las conversaciones encontradas en el teléfono móvil del empresario Julio Martínez Martínez revelan la importancia del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la compraventa de petróleo.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha tomado la decisión de imputar al expresidente del Gobierno en el caso Plus Ultra por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad.

"De los mensajes analizados se desprende que, para acceder a la operativa de compraventa de petróleo, los potenciales compradores deben canalizar necesariamente la gestión a través de la red de influencia articulada, quienes han de dirigirse a José Luis Rodríguez Zapatero mediante la preceptiva Letter of Intent (LOI)", señala el auto al que ha tenido acceso Libertad Digital. De igual manera, en estos mensajes se identifica a Delcy Rodríguez, bajo el apodo de La Dama, como la persona encargada de la asignación de buques.

"Ello evidencia el modo de proceder y pone de manifiesto la participación e influencia determinante de José Luis Rodríguez Zapatero, quien dispone de acceso directo a personas situadas en los más altos niveles de responsabilidad política", señala el auto.

En estos mismos mensajes destaca que la expresión usada por los interlocutores –"debemos tener claro qué vamos a ofertar. Esta es una empresa que depende del Partido Comunista Chino"– refleja la implicación o participación "de actores de relevancia estatal en la operativa del negocio, reforzando la conclusión de que la actividad descrita trasciende con mucho el ámbito propio de una transacción mercantil ordinaria".

Además, en esos mismos mensajes aparece una carta de intenciones enviada por China International Cultural Technology Resources Group CO LTD a la oficina del expresidente Zapatero, en concreto a la atención de José Luis Rodríguez Zapatero, con fecha de 30.10.2023.

Sobre la empresa Inteligencia Prospectiva, registrada durante este martes, el auto señala a Domingo Arnaldo Amaro Chacón y Guillermo Alfredo Amaro Chacón como los administradores solidarios de la mercantil. "La intervención que despliegan en materias de política y negocios internacionales, particularmente en relación con Venezuela, excede de forma manifiesta las capacidades y funciones propias de un empresario común, incidiendo en asuntos de Estado de primer nivel que nada tienen que ver con la operativa habitual de una sociedad mercantil", explica el auto.

"Así se desprende de varias conversaciones halladas en el teléfono de Julio Martínez Martínez. Concretamente cuando reenvía dos mensajes en los que indica en primer lugar: 'Coke' y, a continuación, se ordena que se prepare una carta de intenciones, 'Preparen LOI'; el 23.01.2024, Domingo Amaro Chacón manifiesta a Julio Martínez Martínez que Philippe Apikian, presidente de la sociedad Swissoil Trading SA 'y los chinos listos para comprar barcos', y que está 'listo para viajar a reunirse con la Dama y el ministro de Petróleo', añade.

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