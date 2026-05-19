La UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) de la Policía Nacional ha sido la unidad policial encargada de llevar adelante la investigación judicial que ha concluido en las últimas horas con el expresidente Zapatero imputado por tres delitos en la Audiencia Nacional. La investigación se centra en el trabajo realizado por el antiguo inquilino de La Moncloa en torno al rescate de la compañía Plus Ultra.

Conocida esta imputación judicial, los principales sindicatos del cuerpo policial han salido en defensa pública de la UDEF, han ensalzado el trabajo que han realizado sus miembros, y han recordado que durante meses se han difundido mensajes de descrédito contra esta unidad policial de la que se ha dicho que tenía bloqueadas las investigaciones por corrupción contra Zapatero por la politización de sus mandos y agentes.

Justicia Policial (JUPOL), uno de los sindicatos mayoritarios del cuerpo, ha expresado su "firme respaldo y reconocimiento" a la UDEF y a los agentes implicados en la investigación. Ha destacado que han trabajo "con absoluta discreción, dedicación, rigor y profesionalidad" durante meses y ha denunciado una "presión mediática impropia e inmerecida", así como las filtraciones interesadas y campañas de descrédito contra la unidad.

El sindicato ha subrayado que la investigación se ha desarrollado bajo los principios de legalidad y control judicial de la Audiencia Nacional y ha defendido que los agentes actúan guiados por hechos, pruebas y el cumplimiento de la ley. Además, ha reivindicado el papel de la UDEF como referente en la lucha contra la delincuencia económica y la corrupción, y ha felicitado a los policías por su trabajo en el caso.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha reivindicado la profesionalidad de la UDEF y ha rechazado los intentos de desacreditar a sus investigadores tras su papel en el caso Plus Ultra. La organización expresa su apoyo a los agentes y ha subrayado que la unidad es "una de las más especializadas y prestigiosas de la Policía Nacional", dedicada a la lucha contra la delincuencia económica bajo dirección judicial.

El SUP ha calificado de "inaceptable" que los policías que "cumplen con su obligación profesional se conviertan en objeto de campañas de descrédito". El sindicato ha insistido en que la Policía Judicial no actúa según intereses políticos o ideológicos y recuerda que su labor consiste en elaborar informes técnicos para los jueces, que son quienes adoptan las decisiones oportunas.

Además, el sindicato ha subrayado un principio que considera esencial: "la legitimidad de una investigación policial no puede depender de quién sea el investigado". El SUP ha defendido la independencia de la Policía Judicial como pilar del Estado de Derecho y ha reivindicado la trayectoria de los agentes de la UDEF, a los que atribuye "una extraordinaria capacidad técnica" y un compromiso ejemplar pese a la presión mediática y social recibida.

Por su parte, la Unión Federal de Policía (UFP) ha destacado el "gran trabajo" de la UDEF y su implicación en la investigación del rescate de Plus Ultra. Ha señalado que el resultado responde al esfuerzo de agentes "a quienes tanto se señaló injustamente" y ha recordado que fueron acusados de filtrar información y de estar al servicio del poder, críticas que consideran injustificadas tras el avance de la investigación.