Marlaska pide que se prohíba el uso de lanchas rápidas y del petaqueo en toda la UE para frenar el narcotráfico

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido este martes la extensión a todo el territorio de la Unión Europea de la prohibición existente en España de las lanchas rápidas que se usan para el narcotráfico y del suministro de combustible en alta mar, el denominado como "petaqueo", como medida necesaria para luchar contra los clanes del narcotráfico en el mar Mediterráneo.

"Una prohibición en toda la UE contribuiría a desactivar el uso de las lanchas rápidas, y debería hacerse extensible también a otras prácticas asociadas, como el suministro ilegal de combustible en alta mar a este tipo de embarcaciones", ha expuesto el titular de Interior durante la cumbre MED9, que ha reunido a los ministros del Interior de los nueve países comunitarios (Chipre, Croacia, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Italia, Malta y Portugal) bañados por el Mediterráneo.

Marlaska ha defendido que el narcotráfico se trata de un problema que "requiere soluciones que transcienden las capacidades de un solo país" y ha insistiendo en la necesidad de una respuesta coordinada a nivel europeo. Según ha expuesto ante sus homólogos, una prohibición comunitaria ayudaría a desactivar el uso de lanchas rápidas, utilizadas por las redes de narcotráfico para operar en el Estrecho y otras rutas marítimas.

El titular de Interior ha subrayado que la medida debería ampliarse también a prácticas asociadas al narcotráfico marítimo. En concreto, ha citado el suministro ilegal de combustible en alta mar, que permite prolongar la autonomía de las embarcaciones. Marlaska ha planteado que la Unión Europea adopte un enfoque integral frente a estas estructuras logísticas del crimen organizado.

Durante su intervención en la cumbre, el ministro ha insistido en la necesidad de actuar contra los "facilitadores logísticos del narcotráfico", que incluyen el comercio de embarcaciones, motores, combustible, comunicaciones y financiación. También ha abogado por "seguir el rastro del dinero, incluidos los criptoactivos", como parte de una estrategia más amplia contra las redes criminales transnacionales.

La reunión ha concluido con una declaración conjunta en la que los nueve países se comprometen a reforzar la seguridad de los puertos y la coordinación operativa. El documento ha reclamado además una "financiación adecuada" por parte de la Unión Europea para afrontar los retos en materia de Interior en la región mediterránea, especialmente en relación con el narcotráfico y la presión migratoria.

La petición del ministro español se produce unas semanas después de que dos guardias civiles muriesen durante una persecución a narcotraficantes en la provincia de Huelva, lo que volvió a traer a primer plano la falta de medios con los que cuentan para combatir los guardias civiles para combatir el narcotráfico. Marlaska fue abucheado en el primer acto interno de la Guardia Civil que tuvo tras las muertes, después de no haber acudido al funeral de los agentes.