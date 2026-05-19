Montero admitió en el Senado que el expresidente de Sepi es investigado desde 2021: el año que compartieron vacaciones

La exvicepresidenta del Gobierno y exministra de Hacienda, María Jesús Montero, admitió en el Senado que el expresidente de Sepi, Vicente Fernández, es investigado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en el marco de la trama SEPI desde el año 2021.

Libertad Digital publicó en exclusiva la semana pasada una entrevista a un testigo que denunció ante la Guardia Civil que Montero hizo "vida de pareja" con el expresidente de la Sepi en un hotel de Cabo de Gata (Almería). Precisamente, estos hechos tuvieron lugar entre el 16 y el 19 agosto de 2021. Es decir, compartieron vacaciones el año en el que Vicente Fernández es investigado por la UCO por el presunto amaño de adjudicaciones y contratos.

Durante un pleno extraordinario celebrado el pasado 15 de enero en el Senado, Montero reconocía que Vicente Fernández es investigado en ese periodo temporal: "Cuando se nos llama a esta tribuna para hablar sobre la implicación que han podido tener presuntos casos de corrupción con el trabajo y con la actividad que se venía desarrollando en el grupo empresarial Sepi, es conveniente e importante que conozcamos el conjunto de los controles y los métodos que tiene esta empresa para que las operaciones se puedan desarrollar con la más absoluta legalidad. Pero, sobre todo, senadores y senadoras, lo que llama la atención es que el Partido Popular pida la comparecencia de la vicepresidenta, en el día de hoy, para un período, el de los años 2021-2023, que según dicen todos los medios de comunicación es el que está investigando la UCO, cuando hacía ya dos años que el presidente de la Sepi, Vicente Fernández, se había marchado de esta compañía. Por tanto, los hechos que investiga la UCO no se corresponden con el tiempo del desempeño de las personas investigadas en Sepi, sino que ocurrieron, presuntamente —esas investigaciones así lo están apuntando—, entre los años 2021 y 2023, dos años después de que esto se hubiera producido".

Posteriormente, Montero añadía: "Yo estaba pensando en mi escaño sobre la extrapolación que hace el Partido Popular respecto a Vicente Fernández —insisto, una persona que cuando llegó a la SEPI tenía un currículum, que es el que acabo de comentar—, una persona que está siendo investigada dos años después de salir de la Sepi, y yo hago una pregunta, señoría: La responsabilidad de los que hacemos nombramientos, ¿hasta qué periodo llega? ¿Por qué yo soy responsable de alguien que está trabajando fuera del entorno público? ¿Acaso este señor es del partido? No. ¿Acaso tiene alguna vinculación conmigo? No. Y, sin embargo, yo vengo aquí a explicar las actuaciones presuntas de un señor que ya no estaba en una responsabilidad política. Y me dicen: «Es que no ha explicado nada». ¿Qué quieren que les diga, señorías? Si estamos hablando de algo de secreto de sumario desarrollado durante una etapa en la que esta persona no tenía ninguna responsabilidad y en la que, por supuesto, no conozco sus actuaciones. ¿Hasta cuándo llega, señora García? ¿Ustedes son responsables de todas las personas que, ocupando posiciones en el Partido Popular, luego salen y se dedican a sus negocietes? Porque entonces habría que imputar a la mitad del Partido Popular en esas responsabilidades".

"Por tanto, si queremos utilizar esta estrategia de la ultraderecha para intentar desgastar al Gobierno, allá ustedes, pero, desde luego, quiero decir al resto de grupos, que me merecen todo el respeto, que me piden explicaciones sobre asuntos que están investigando la UCO, en secreto de sumario, que no los conozco y que, además, ocurrieron dos años después de que este señor abandonara su responsabilidad política. ¿Me pueden decir qué tipo de responsabilidad puedo

tener yo sobre eso?", concluía.

Montero y Fernández "compartían habitación"

En la entrevista exclusiva publicada por LD, el testigo afirmaba que Montero "compartió vacaciones y habitación" con Fernández en el Hotel Las Salinas de Cabo de Gata (Almería). La entonces ministra de Hacienda "se ponía a dar mítines sin ningún sentido hasta en el desayuno" y estaba acompañada "por un señor", apuntaba. "Teníamos curiosidad por saber quién era el señor y preguntamos en el hotel y nos dijeron que era un ex alto cargo ejecutivo de la Junta de Andalucía", añadía. Recordamos que Vicente Fernández antes de presidir la SEPI llegó a ser interventor general de la Junta. "Con el paso de los días, me di cuenta de que era el señor Fernández Guerrero", afirmaba. "No entiendo que Montero dijera a todos los ciudadanos que no había vuelto a tener relación con este señor después de cesarlo como presidente de la SEPI", apostillaba.

"Se relacionaban exactamente igual que yo con mi mujer, la relación de una pareja que está pasando unos días de vacaciones en un hotel chiquitito, en primera línea de playa en lugar discreto, muy agradable", destacaba.

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