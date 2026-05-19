La cadena pública ha elaborado un reportaje en el que aborda los problemas de vivienda en España. Unos 80 testimonios dan forma a este especial de RTVE Play Para Entrar a Vivir. Llama la atención uno de ellos, escogido para emitirse en La 1. "Hola, soy Sara Domínguez, tengo 31 años y vivo en la ciudad de Madrid. Mi problema actual con la vivienda es que lo he dejado con mi pareja y tengo que buscar de nuevo un hogar en esta ciudad", dice.

Se trata de Sara Domínguez Liaño, afiliada al PSOE, que trabajó como vocal asesora del Ministerio de la Presidencia para el Gobierno de Sánchez y fue en las listas del PSOE en las elecciones municipales de 2023 por Getafe, tal y como publica El Debate.

Estos datos han sido obviados en el reportaje, al igual que el hecho de que pertenece a RUGE (Revolución Ugetista), la organización juvenil oficial del sindicato UGT.

💥 Los jóvenes también se sindicalizan. Hoy, en la jornada "El empleo de jóvenes en la ciudad de Madrid. RUGE" Intervienen:

🗣️ Belén Guirao, Sec. General de @rugetistas

🗣️ Marisa Cotera (Agencia para el Empleo de Madrid)

🗣️ Sara Domínguez, Sec. General de @ruge_madrid pic.twitter.com/RVpBumMuem — UGT Madrid (@UGTMadrid) November 14, 2025

"Sara acaba de cortar con su ex. Llevaban año y medio viviendo en Delicias. 65 metros cuadrados a 1.150 euros", se dice en el reportaje. "El día que me dejó, yo sé perfectamente cómo está la situación en esta ciudad, y la misma noche me hice un perfil en Idealista y puse una historia en Instagram", dice Sara Domínguez.

Se trata de una maniobra más de la cadena pública de señalar a Madrid, y por ende al Partido Popular, como origen del problema, mientras que los testimonios benefician a Sánchez. Recuerda al programa Mañaneros 360, dirigido por Javier Ruiz, que para tratar la polémica por los cribados del cáncer de mama en Andalucía presentó como sanitaria a una auxiliar administrativo que trabajó durante 23 años en las cocinas del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

En el reportaje sobre vivienda, Domínguez se sitúa como víctima. "Este hogar le trae muchos recuerdos. Encontrar otro piso es cuestión de salud mental, pero sabe que no puede pagar un alquiler sola y mucho menos comprar", dice la periodista de TVE en el reportaje sobre vivienda. "He visto ocho pisos y en muchos ni siquiera hacen contrato, tampoco hay salón, y me están pidiendo un montón de requisitos a la hora de hacer la propia entrevista", contesta Sara Domínguez.

El PSOE ya contó en 2024 con el testimonio de Sara Domínguez en su cuenta de Instagram, aunque en aquella ocasión con motivo del Orgullo.



"Me llamo Sara Domínguez Liaño, tengo 30 años y soy una chica bisexual. La primera vez que me sentí atraída por una mujer yo estaba en bachillerato. No entendía muy bien si me gustaban las chicas, los chicos, los dos o ninguno. No tuve que salir del armario como tal. Estaba con mi familia viendo la televisión, vi a Beyoncé y dije: 'qué mujer guapa, ¿no estáis viendo a esta señora?'. Mi padrastro le hizo así en el brazo a mi madre y le dijo: 'te dije que era bollera'. Y yo, 'bisexual'. Tengo que seguir".