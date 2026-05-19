Zapatero utilizó a su "lacayo" Julio Martínez para cobrar de Plus Ultra: "Por ahí vendrá la mordida"

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero utilizó a Julio Martínez Martínez, calificado por la trama Plus Ultra como "su lacayo", para cobrar comsiones ilícitas por parte de la aerolínea: "Por ahí vendrá la mordida".

El exlíder del PSOE ha sido imputado este martes por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad. Además, el juez de la Audiencia Nacional Luis Calama ha acordado hasta cinco registros de sedes mercantiles que podrían estar relacionados con el caso, entre ellas, la sede del despacho de Zapatero, ubicada frente a la sede nacional del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz. En el marco de estas actuaciones, el magistrado instructor ha levantado el secreto de sumario.

En un auto de 88 páginas al que ha tenido acceso Libertad Digital, se revela que la trama Plus Ultra calificaba a Julio Martínez Martínez, amigo y pagador de Zapatero detenido anteriormente, como el "lacayo" de Zapatero. En concreto, el auto desvela una conversación mantenida entre el que fuera CEO de la compañía Plus Ultra, Roberto Roselli con Rodolfo Reyes, un empresario venezolano vinculado a la aerolínea el 18 de mayo de 2020. Reyes le pregunta a Roselli si este iba a estar "en conversación con Zapatero", a lo que el CEO de Plus Ultra responde: "Hablo con un ¡acallo (... ) Pues ya le dijo a Julio que montaron su f ¡nance boutique. Así que por ahí vendrá la mordida [sic]".

Posteriormente, el accionista venezolano pregunta al CEO de Plus Ultra si "la boutique financiera –término que presuntamente utilizaban para referirse al entramado empresarial de Zapatero— había puesto "precio" por sus gestiones en el rescate de Plus Ultra. Rodolfo Reyes le pregunta a Roselli si "se habló de costos"; este responde que "todavía no", pero que Julio Martínez Martínez ya le había hablado del funcionamiento de "la boutique". "Si saca algo, merece el pago", sentencia Roselli.

"Necesitamos a Ábalos"

El auto se refiere también a una conversación mantenida el 7 de julio de ese mismo año entre Rodolfo Reyes a una persona designada en el auto como "señor Palomero", al que le indica que necesitan llegar hasta el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. De hecho, se refieren tanto a Ábalos como a "su mano derecha", Koldo García Izaguirre. Palomero, responde afirmativamente: "Vamos a intentarlo". Este, más tarde, le asegura que va a reunirse con su contacto, al que llama "el amigo". Con esta denominación, Palomero se estaría refiriendo al exasesor ministerial de Ábalos. Además, adelanta que tendrá una reunión con el secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, a través de la gestión de Koldo.

Esta reunión se produciría el 22 de julio, es decir, menos de dos semanas después de que buscasen tener contacto con Koldo García. Pedro Saura le habría asegurado a la trama Plus Ultra que "el papel del Ministerio sería hablar bien de las compañías optantes a la ayuda pública": "Eso lo tienen asegurado". Esta forma de proceder recuerda a la filtración de información que el Ministerio de Ábalos realizó con la aerolínea Air Europa, en la que la cartera de Ábalos se mostraba a favor de su rescate.

"Sí, bro, nuestro pana Zapatero está detrás"

En este marco, Julio Martínez Sola y Roberto Roselli habrían hecho llegar a Rodolfo Reyes su agradecimiento por cómo le había tratado el secretario de Estado, que, si bien les había recordado que la ayuda dependería de la Sepi –órgano que dependía del Ministerio de María Jesús Montero—, el Ministerio se pondría de su parte. "Lógicamente, se notaba que nos han recibido por ‘altas’ recomendaciones", aseguran el CEO y el presidente de la compañía. Rodolfo Reyes, accionista venezolano, responde cercano: "Si bro. Nuestro pana Zapatero detrás".

Posteriormente, Zapatero, según revela el auto, también se reunió con el entonces ministro de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Algo que habría sido trasladado por Koldo a Ábalos por medio de un mensaje.

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