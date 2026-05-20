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España

Álvarez de Toledo, a un Bolaños "orgulloso" de Zapatero: "El talante era la tapadera de la peor corrupción"

La diputada del PP hizo un feroz retrato del expresidente del Gobierno recién imputado ante un Bolaños que no se salió del guion.

Libertad Digital

El recién imputado José Luis Rodríguez Zapatero fue el protagonista del nuevo e intenso rifirrafe entre la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo y el ministro de Justicia Félix Bolaños. "Seguro que no le extrañará que yo confíe en el presidente Zapatero. Estoy orgulloso de la labor que hizo en su Gobierno y los valores que encarna", dijo el ministro de Justicia antes de lanzar un mensaje de "total respeto" a la Justicia.

¿Qué es el caso Plus Ultra?

El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la Sepi. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno.

A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases.

La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos.

Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la Sepi en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras.

La Justicia "claro que funciona a pesar de sus burdas y obscenas presiones", contestó Álvarez de Toledo, que apuntó que Zapatero "tiene derecho a la presunción de inocencia" como lo tenían Francisco Camps o Rita Barberá, "a la que destruyeron". "Pero Zapatero tiene una trayectoria y conviene recordarla", espetó la diputada haciendo un duro retrato del expresidente del Gobierno y recordando algunos de los mayores hitos "del mentor de Pedro Sánchez".

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Álvarez de Toledo recordó entre otras cosas que Zapatero "inauguró la política del muro, reabrió las heridas de la Guerra Civil" y "alentó la polarización". "Rehabilitó al partido que sigue justificando el asesinato de más de 800 españoles", en alusión a EH Bildu, y "dio oxígeno a una narcodictadura". También recordó cómo "hizo y hace de peón de Pekín en Europa" y que Zapatero "es el muñidor del chantaje que sostiene a Sánchez en el poder".

"El talante era la tapadera de la peor corrupción: la que socava la democracia", dijo Álvarez de Toledo, que mencionó que ahora, tras el auto, "sabemos que había más": corrupción económica, petróleo, oro, divisas y tráfico de influencias. "¿Tráfico de influencias sobre quién? ¿Sobre Abascal, sobre Feijóo o sobre ustedes?", se preguntó Cayetana Álvarez de Toledo, para quien ahora "se entiende su empeño en blanquear a Delcy Rodríguez: "Buscan blanquearse a sí mismos" y "les une un ansia infinita de impunidad".

"Toda España espera que convoquen elecciones, pero aguanten un poquito más", afirmó la diputada, animándoles a "arrasar el poder municipal" en los comicios del año que viene. "Rematen la faena, obliguen a sus alcaldes a pedir el voto para la trama criminal".

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