El recién imputado José Luis Rodríguez Zapatero fue el protagonista del nuevo e intenso rifirrafe entre la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo y el ministro de Justicia Félix Bolaños. "Seguro que no le extrañará que yo confíe en el presidente Zapatero. Estoy orgulloso de la labor que hizo en su Gobierno y los valores que encarna", dijo el ministro de Justicia antes de lanzar un mensaje de "total respeto" a la Justicia.
La Justicia "claro que funciona a pesar de sus burdas y obscenas presiones", contestó Álvarez de Toledo, que apuntó que Zapatero "tiene derecho a la presunción de inocencia" como lo tenían Francisco Camps o Rita Barberá, "a la que destruyeron". "Pero Zapatero tiene una trayectoria y conviene recordarla", espetó la diputada haciendo un duro retrato del expresidente del Gobierno y recordando algunos de los mayores hitos "del mentor de Pedro Sánchez".
Álvarez de Toledo recordó entre otras cosas que Zapatero "inauguró la política del muro, reabrió las heridas de la Guerra Civil" y "alentó la polarización". "Rehabilitó al partido que sigue justificando el asesinato de más de 800 españoles", en alusión a EH Bildu, y "dio oxígeno a una narcodictadura". También recordó cómo "hizo y hace de peón de Pekín en Europa" y que Zapatero "es el muñidor del chantaje que sostiene a Sánchez en el poder".
"El talante era la tapadera de la peor corrupción: la que socava la democracia", dijo Álvarez de Toledo, que mencionó que ahora, tras el auto, "sabemos que había más": corrupción económica, petróleo, oro, divisas y tráfico de influencias. "¿Tráfico de influencias sobre quién? ¿Sobre Abascal, sobre Feijóo o sobre ustedes?", se preguntó Cayetana Álvarez de Toledo, para quien ahora "se entiende su empeño en blanquear a Delcy Rodríguez: "Buscan blanquearse a sí mismos" y "les une un ansia infinita de impunidad".
"Toda España espera que convoquen elecciones, pero aguanten un poquito más", afirmó la diputada, animándoles a "arrasar el poder municipal" en los comicios del año que viene. "Rematen la faena, obliguen a sus alcaldes a pedir el voto para la trama criminal".