Toni Bolaño amenaza físicamente a Elisa Beni: "Si quieres que tengamos más que palabras me lo dices luego"

La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por un presunto delito de tráfico de influencias y otro de blanqueo de capitales ha levantado ampollas y generado un intenso debate en los programas de actualidad televisiva, dejando escenas de tensión como la vivida este miércoles entre Elisa Beni y Toni Bolaño en Espejo Público (Antena 3).

La primera comenzó argumentando que la ministra Elma Saiz había mentido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre la imputación del expresidente del Gobierno en el marco del rescate de Plus Ultra, un extremo que Bolaño negó y mostró su malestar al ser interrumpido. "¿Puedo hablar o me relajo?", dijo, a lo que su compañera espetó "sí, relájate, relájate, porque entiendo que estés tenso".

La respuesta del periodista de Onda Cero y colaborador del programa presentado por Susanna Griso dejó a todos boquiabiertos por su tono agresivo: "Mira, Elisa, si quieres que nos enganchemos y tengamos más que palabras me lo dices luego". "¿Como que más que palabras? Si estás en Barcelona. ¿Me vas a arrear desde Barcelona?", contestó ella. En su intercambio verbal, Bolaño aseguró que "lo que estás diciendo me parece insultante, como siempre, pero haré de tripas corazón", a lo que Beni insistió en opinar que "Elma Saiz mintió en la rueda de prensa".

Tres perlas del Sr. Bolaño: - Yo no creo que sea mentir, es ver las cosas de forma diferente.

- Mira, Elisa, si quieres que nos enganchemos y tengamos algo más que palabras, me lo dices luego.

- Discrepar en este programa empieza a ser muy preocupante, lo siento. De doña Elisa,… pic.twitter.com/yp4CABDxvy — Marta de Pedro 🇪🇸 (@Martadpp) May 20, 2026

En esta línea, Bolaño criticó que haya desaparecido el caso Begoña Gómez para que ahora se hable del de Zapatero, lo que a su juicio es una especie de conspiración. El periodista señaló que las supuestas empresas pagaban a una consultora, tal y como se desprende del auto, y esta empresa a Zapatero. Ambos colaboradores no estaban de acuerdo y, ante las constantes interrupciones de Beni, Bolaño amenazó con dejar el debate: "Susanna, si seguimos así cojo y me voy. Para no poder hacer una argumentación, me voy a mi casa (...) Discrepar en este programa empieza a ser muy preocupante", añadió muy enfadado.

Para Beni, "de la verdad no se puede discrepar". "El rescate cantaba tanto que en el propio auto del juez se dice que los consultores recurrieron a la también consultora PricewaterhouseCoopers y les dijeron que tenían un 1,7% de posibilidades de conseguir el rescate. Eso se recoge en el auto. Un rescate que finalmente fue aprobado a toda prisa por el Gobierno", argumentó.